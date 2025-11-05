ETV Bharat / state

ഫോട്ടോയെടുത്ത് ചായ കുടിച്ച് പിരിഞ്ഞു: തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഭയെ കൂടെ നിർത്താൻ ബിജെപി ശ്രമം; വിമർശനവുമായി അൽമായ മുന്നേറ്റം

പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ താഴെയുള്ള സൗഹൃദ സന്ദർശനമായിരുന്നു എന്ന് സഭാ വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവ പീഡനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ സഭാ നേതൃത്വം തയ്യാറാകാത്തതിൽ അൽമായ മുന്നേറ്റം നിരാശ അറിയിച്ചു.

Brief Prime Minister meeting, Christian community issues, Political optics election, Faith leaders criticized
സിറോ മലബാർ സഭാ വക്താവ് ഫാദർ ടോം ഓലിക്കരോട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ (ETV Bharat)
Published : November 5, 2025 at 6:15 PM IST

എറണാകുളം: സഭാ നേതൃത്വം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഗൗരവമായ വിഷയങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്തില്ലെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭാ വക്താവ് ഫാദർ ടോം ഓലിക്കരോട്ട്. സൗഹൃദപരമായ കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രമാണ് നടന്നതെന്നും, അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ താഴെ സമയം മാത്രമാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചതെന്നും സഭാ വക്താവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മറ്റ് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നതിനിടയിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അൽമായ മുന്നേറ്റം നിരാശയിൽ

അതേസമയം, സഭാ നേതൃത്വൻ്റെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നിരാശാജനകമാണെന്ന് വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ അൽമായ മുന്നേറ്റം പ്രതികരിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സഭ ബിജെപിയോടൊപ്പമാണ് എന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാൻ ബിജെപി നടത്തിയ നാടകമാണിത്. സഭാ നേതൃത്വം ഇതിൽ തലവച്ച് കൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അൽമായ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ വക്താവ് രിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികൾക്കും പുരോഹിതൻമാർക്കുമെതിരെ സംഘപരിവാർ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളിലുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ സഭാ നേതൃത്വം തയ്യാറാകേണ്ടതായിരുന്നു. അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനാണോ ബിജെപി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയതെന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. സമയം കിട്ടാത്തതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മെത്രാൻമാർ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ജനാധിപത്യരീതിയിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയുമാണ് സഭാ നേതൃത്വം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് രിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ പറഞ്ഞു. സഭാ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെത്രാൻമാർ കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെ ഭയപ്പെടുന്നതിനാലാണ് പല വിഷയങ്ങളിലും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കൈകൾ ശുദ്ധമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെ സഭാ നേതൃത്വം എന്തിന് ഭയപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് സഭാ നേതൃത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇത്തരം നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ അൽമായ മുന്നേറ്റം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം സംഘടന യോഗം ചേർന്ന് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർ

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സിറോ മലബാർ സഭാ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ, ഫരീദാബാദ് അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ് മാർ കുര്യാക്കോസ് ഭരണികുളങ്ങര എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഇവർക്ക് പുറമെ, കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജോർജ് കുര്യൻ, ബിജെപി നേതാക്കളായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, അനൂപ് ആൻ്റണി, ഷോൺ ജോർജ് എന്നിവരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളെയും പാസ്റ്റർമാരെയും വിലക്കി ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച സംഭവത്തിൽ സഭയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മതപരിവർത്തനവും മനുഷ്യക്കടത്തും ആരോപിച്ച് കന്യാസ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനുശേഷമുള്ള സഭാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഫോട്ടോയെടുത്ത് ചായ കുടിച്ച് പിരിഞ്ഞുവെന്ന വിമർശനമാണ് അൽമായ മുന്നേറ്റം ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തുന്നത്.

സഭാ നേതൃത്വം പ്രധാനമന്ത്രിയോട് സഭ നേരിടുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമോയെന്നാണ് വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നതെങ്കിലും, പ്രതീഷ നൽകുന്നതൊന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയും രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യവും

ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സഭാ നേതൃത്വം നേരത്തെ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ബീഹാറിൽ ഉൾപ്പെടെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആസന്നമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സഭാ നേതാക്കളെ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്.

കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും, സഭയെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വം നാളുകളായി തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ നിരന്തരമായി നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്കെതിരെ നിലപാട് എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെയായിരുന്നു സഭാ നേതൃത്വം ബിജെപിയുമായുള്ള അകലം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും സഭാ നേതൃത്വവും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം കരുതുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ എട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതൻമാർക്കും പരിവർത്തന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും പ്രവേശനമില്ലെന്ന് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് സഭയുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.

ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ രണ്ടാം തരം പൗരൻമാരായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന സൈൻ ബോർഡാണ് വിഭജനത്തിനുശേഷം രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിഭജന അതിർത്തി. മതേതര ഇന്ത്യയിൽ, ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ മതപരമായ വിവേചനത്തിലും ആക്രമണാത്മക അസഹിഷ്ണുതയിലും മറ്റൊരു പരീക്ഷണം വിജയകരമായി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാസ്റ്റർമാരെയും മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യാനികളെയും നിരോധിക്കുന്ന ഈ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ, സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വർഗീയതയുടെ ഒരു പുതിയ രഥയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് സഭാ നേതൃതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതിനെതിരായ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ലെന്നായിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ വിധി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും സഭ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സിറോ മലബാർ സഭാ പ്രതിനിധികൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടപ്പോൾ, ഒപ്പം ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ (ETV Bharat)

കേരളത്തിലെ ബിജെപിക്ക് ആശങ്ക

കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൂടെ നിർത്തി മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനാകൂവെന്നാണ് സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വം കരുതുന്നത്. ഒരു പരിധിവരെ തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ ഈയൊരു സമവാക്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷത്തെ കൂടെ നിർത്തി പരമാവധി നേട്ടമുണ്ടാക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ളത്.

ഇതിനായി നിരവധി തന്ത്രങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന ഘടകം നടപ്പിലാക്കിയത്. എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാന ബിജെപി ഘടകത്തിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള സഭാ നേതാക്കളുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെ മഞ്ഞുരുകലിന് കളമൊരുങ്ങുമെന്നാണ് എന്നത്തെയും പോലെ ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

Also Read:- വോട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രം എത്തുന്ന നേതാക്കൾ: വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ച് കർഷകർ; ശൂന്യമായി ഗ്രാമങ്ങൾ

