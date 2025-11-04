പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ളത് സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രം: സിറോ മലബാർ സഭ; ഉത്തരേന്ത്യൻ അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾ അറസ്റ്റിലായതും ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതും ആശങ്കയായി നിലനിൽക്കുന്നു.
Published : November 4, 2025 at 3:51 PM IST
എറണാകുളം: സിറോ മലബാർ സഭാനേതൃത്വം പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നടത്തുന്നത് സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്ച മാത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സഭ. എന്നാൽ, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കുമെതിരെ സംഘപരിവാർ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ സഭാനേതൃത്വം പ്രതിഷേധം പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് അൽമായ മുന്നേറ്റം വക്താവ് റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയുമാണ് സഭ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ആശങ്കകൾ അറിയിക്കണം
സഭാനേതൃത്വത്തിലുള്ള മെത്രാൻമാർ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ ഭയപ്പെടുന്നതിനാലാണ് പല വിഷയങ്ങളിലും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതെന്നും റിജു കാഞ്ഞൂക്കാരൻ ആരോപിച്ചു. ബിഷപ്പുമാരുമായി സംസാരിച്ചതിൽനിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച സൗഹൃദ സംഭാഷണം മാത്രമായി ചുരുങ്ങാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സഭാനേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇത്തരം നിലപാടുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ അൽമായ മുന്നേറ്റം മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേ സമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളെയും പാസ്റ്റർമാരെയും വിലക്കി ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച സംഭവത്തിൽ സഭയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. മതപരിവർത്തനവും മനുഷ്യക്കടത്തും ആരോപിച്ച് കന്യാസ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനുശേഷമുള്ള സഭാനേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചർച്ച കൂടിയാണിത്. സഭ നേരിടുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമോയെന്നാണ് വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം
ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സഭാനേതൃത്വം നേരത്തെ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബിഹാറിൽ ഉൾപ്പെടെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആസന്നമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സഭാ നേതാക്കളെ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും അടുത്തവർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഭയെ കൂടെ നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വം നാളുകളായി തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ നിരന്തരമായി നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
അകലം തുടരാനുള്ള തീരുമാനം
ഇതോടെയാണ് സഭാനേതൃത്വം ബിജെപിയുമായുള്ള അകലം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും സഭാനേതൃത്വവും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തുന്നത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം കരുതുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ എട്ടു ഗ്രാമങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാർക്കും പരിവർത്തന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും പ്രവേശനമില്ലെന്ന് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചത് സഭയുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സൈൻബോർഡ്, വിഭജനത്തിനുശേഷം രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിഭജന അതിർത്തിയാണെന്ന് സഭാ നേതൃത്വം വിമർശിച്ചു.
മതേതര ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ മതപരമായ വിവേചനത്തിലും ആക്രമണാത്മകമായ അസഹിഷ്ണുതയിലും മറ്റൊരു പരീക്ഷണം വിജയകരമായി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാസ്റ്റർമാരെയും മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യാനികളെയും നിരോധിക്കുന്ന ഈ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ, സ്ഥാപനവൽകരിക്കപ്പെട്ട വർഗീയതയുടെ ഒരു പുതിയ രഥയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് സഭാനേതൃത്വം കഴിഞ്ഞ ദിവസംതന്നെ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരായ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് വിധിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും സഭ വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിലെ ബിജെപി നിലപാട്
കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവരെ കൂടെ നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വം കരുതുന്നത്. ഒരു പരിധിവരെ തൃശൂർ ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൽ ഈയൊരു സമവാക്യം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷത്തെ കൂടെ നിർത്തി പരമാവധി നേട്ടമുണ്ടാക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനുള്ളത്. ഇതിനായി നിരവധി തന്ത്രങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന ഘടകം നടപ്പിലാക്കിയത്. എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും വരുന്ന ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാന ബിജെപി ഘടകത്തിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ പൊളിച്ചുകളയുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള സഭാ നേതാക്കളുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെ മഞ്ഞുരുകലിന് കളമൊരുങ്ങുമെന്നാണ് എന്നത്തേയും പോലെ ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.
സഭയുടെ ആന്തരിക ആശങ്കകൾ
ബിജെപിയുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോയാൽ സമുദായത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം സഭാനേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇത്തരമൊരു നിലപാടിനെതിരാണ്. "അവർ നിങ്ങളെയും തേടിയെത്തും" എന്നുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും ചില സംഘടനകളും നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പും, ഇത് സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളും സഭയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. "ഒടുവിൽ, അവർ നിങ്ങൾക്കായി വന്നു" എന്ന ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ വാക്കുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വർഗീയ, തീവ്രവാദ പിന്തുണക്കാരുടെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് നാം ചെവികൊടുക്കരുത് എന്ന പ്രസ്താവനവരെ സഭാനേതൃത്വം കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ മതേതരമായി നിലനിർത്തുന്നതിന്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മതഭ്രാന്തുമായി സഖ്യത്തിൽ പോരാടരുതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
കൂടിക്കാഴ്ച നയിക്കുന്നത് ആര്
സിറോ മലബാർ സഭാ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ, ഫരീദാബാദ് അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ് മാർ കുര്യാക്കോസ് ഭരണികുളങ്ങര എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. ഫരിദാബാദ് രൂപതയെ അതിരൂപതയായി ഉയർത്തുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹിയിലെത്തിയത്.
