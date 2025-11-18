ETV Bharat / state

ഗൾഫ് സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് പുതിയ അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റർ: ഫാദർ ജോളി വടക്കനെ മാർപാപ്പ നിയമിച്ചു

ഗൾഫിലെ സിറോ മലബാർ വിശ്വാസികൾക്കായി അജപാലന സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമനം. ഈ നിയമനം സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ഏറെക്കാലമായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു.

ഫാദർ ജോളി വടക്കൻ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 18, 2025 at 4:23 PM IST

എറണാകുളം: ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സിറോ മലബാർ സഭാ അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്ററായി ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാംഗമായ ഫാദർ ജോളി വടക്കനെ ലെയോ പതിനാലാമൻ മാർപാപ്പ നിയമിച്ചു. വത്തിക്കാനിൽനിന്നുള്ള ഈ അറിയിപ്പ് ഇന്ത്യയിലെ അപ്പസ്തോലിക് ന്യൂൺഷ്യോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലെയോപോൾദോ ജിറേല്ലിവഴി മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിലിന് ലഭിച്ചു.

നിയമനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സിറോ മലബാർ വിശ്വാസികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അജപാലന സംവിധാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഒരു കർമപദ്ധതി തയ്യാറാക്കാനുമാണ് അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്ററെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറേബ്യൻ ഉപദീപിലെ രണ്ട് അപ്പസ്തോലിക് വികാരിയാത്തുകളിലെ അധ്യക്ഷന്മാരുമായുള്ള ഐക്യത്തിലും സഹകരണത്തിലുമായിരിക്കും അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുക. തൻ്റെ ദൗത്യനിർവഹണത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും വത്തിക്കാനെ അറിയിക്കണമെന്ന് വിസിറ്ററോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിറോ മലബാർ സഭയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ സിറോ മലബാർ വിശ്വാസി സമൂഹവും ഏറെ നാളുകളായി കാത്തിരുന്ന ഒരു നിയമനമാണിത്.

മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി സ്ഥാനമേറ്റ മാർ റാഫേൽ തട്ടിലും സ്ഥിരം സിനഡംഗങ്ങളും 2024 മെയ് 13ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് വത്തിക്കാൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് അജപാലനാവകാശം ലഭിച്ചത്.

ഇതിനെത്തുടർന്ന്, 2024 ഒക്ടോബർ 29ന് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ, ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്, മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി തുടങ്ങിയ മെത്രാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, കർദിനാൾ പിയത്രോ പരോളിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ, സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉന്നതാധികാരയോഗം നടന്നു. ഈ യോഗത്തിലാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്താനിരിക്കുന്ന അജപാലന സംവിധാനങ്ങളിലെ ആദ്യപടിയായി അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്ററെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനമായത്.

വത്തിക്കാൻ നിർദേശമനുസരിച്ച് 2025 ജനുവരി മാസത്തിൽ സമ്മേളിച്ച മുപ്പത്തിമൂന്നാമത് മെത്രാൻ സിനഡിൻ്റെ ഒന്നാം സമ്മേളനം അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടാവുന്ന ഏതാനും പേരുകൾ തീരുമാനിച്ചു വത്തിക്കാനിൽ അറിയിക്കുകയുമുണ്ടായി. ഈ നടപടികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്ററെ വത്തിക്കാൻ നിയമിച്ചത്.

ഫാദർ ജോളി വടക്കൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം

1965ൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മാളയിലാണ് ഫാദർ ജോളി വടക്കൻ ജനിച്ചത്. പ്രാഥമിക സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം വൈദിക പരിശീലനത്തിനായി തൃശൂർ രൂപതാ മൈനർ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നു. തത്ത്വശാസ്ത്ര, ദൈവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ ആലുവാ സെന്റ് ജോസഫ് പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ പൂർത്തിയാക്കി. 1989ൽ അന്നത്തെ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാ മെത്രാൻ മാർ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിൽ പിതാവിൽനിന്ന് വൈദികപട്ടം സ്വീകരിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിലെ ഏതാനും ഇടവകകളിൽ ശുശ്രൂഷചെയ്‌തശേഷം ഫാദർ ജോളി വടക്കൻ റോമിലെ സലേഷ്യൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽനിന്ന് മീഡിയയിലും മതബോധനത്തിലും ലൈസൻഷ്യേറ്റ് ബിരുദം നേടി.

രൂപതാ മീഡിയാ ഡയറക്ടർ, മതബോധന ഡയറക്ടർ, ബൈബിൾ അപ്പോസ്തലേറ്റ് ഡയറക്ടർ, പാസ്റ്ററൽ സെന്റർ ഡയറക്ടർ തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കു പുറമേ വിവിധ ഇടവകകളിൽ വികാരിയായും അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. 2013 മുതൽ 2019 വരെ കേരള കാത്തലിക്കാ മെത്രാൻ സമിതിയുടെ മാധ്യമ കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. 2024 ജൂലൈ മുതൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയുടെ സിഞ്ചെല്ലൂസായി സേവനം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ നിയമനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

