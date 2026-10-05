നീന്തൽമത്സര വേദി തകർന്ന സംഭവം: 'ഒ ജെ ജനീഷിൻ്റെ പ്രസ്താവന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധം, സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ നടത്തിപ്പ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അട്ടിമറിച്ചു': കെ രാജന്
പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെ കാണാന് ജനീഷ് വരാതിരുന്നത് ജനാധിപത്യ നിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കായിക മന്ത്രിക്ക് ഇതിലൊന്നും ഉത്തരവാദിത്വമില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ ധിക്കാരപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും കെ രാജന് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
Published : October 5, 2026 at 1:21 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 1:43 PM IST
തൃശൂർ: അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സിലെ നീന്തൽമത്സര വേദിയുടെ പന്തൽ തകർന്ന് വീണ സംഭവത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനും കായിക മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കെ രാജന് എംഎൽഎ രംഗത്തെത്തി. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ നടത്തിപ്പ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അട്ടിമറിച്ചുവെന്നും സംസ്ഥാനത്തിനാകെ അപമാനകരമായ സംഭവമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസിലാക്കി പൊലീസ് സ്വമേധയ കേസ് എടുക്കണമെന്നും ഗൗരവമായ അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറാവണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കൊലപാതക കേസ് വരെ എടുക്കാവുന്നതാണെന്നും രാജന് പറഞ്ഞു.
ഒ ജെ ജനീഷിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം
നീന്തൽ മത്സര വേദിയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ സ്കൂൾ കായികമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും നടത്തുന്നതും പൂർണ്ണമായും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പാണെന്നും കായികമേളയുടെ സംഘാടനത്തിൽ കായിക വകുപ്പിന് നേരിട്ട് പങ്കില്ലെന്നുമുള്ള മന്ത്രി ഒജെ ജനീഷിൻ്റെ പ്രതികരണത്തെ കെ രാജന് വിമർശിച്ചു. തൻ്റെ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലല്ലാ മത്സരങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകാന് ജനീഷ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ജില്ലയുടെ ചുമതലക്കാരനായ മന്ത്രിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ആകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെ കാണാന് ജനീഷ് വരാതിരുന്നത് ജനാധിപത്യ നിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കായിക മന്ത്രിക്ക് ഇതിലൊന്നും ഉത്തരവാദിത്തമില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ ധിക്കാരപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും കെ രാജന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. നാളെ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയും കായിക വകുപ്പിൻ്റെയും പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന മേളയിൽ മന്ത്രിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിരുത്തരവാദപരമാണെന്നും തനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല എന്ന മന്ത്രി ജിനീഷിൻ്റെ പ്രസ്താവന ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും രാജന് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പി ൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേണ്ട നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി തലത്തിലോ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലോ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു യോഗവും ചേർന്നിട്ടില്ലെന്നും കെ രാജന് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണവും മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും
കേരള നിയമസഭയിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും കൂട്ടികളുടെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്നും കെ രാജന് പറഞ്ഞു. കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം മുതലുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കും കായിക മന്ത്രിക്കും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ആകില്ല പരിക്കുപറ്റിയവർക്കും കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ തിരിച്ചു പോയവർക്കും നിർബന്ധമായും നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നീന്തൽ മത്സരത്തിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാന് പറഞ്ഞത് അവിടെ നടന്നതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്നാണ്. കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയോ പല ഇടങ്ങളിലായി നടന്നിട്ടുള്ള കായിക മേളയുടെ ഒരു പരിപാടിയിലും നേരിട്ട് പോവുകയോ ഇടപെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പ്ലാന് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന മേളയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഈ ഗവൺമെൻ്റിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഇല്ലെന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
നടക്കുന്നത് ഇടനിലക്കാരുടെ താത്പര്യങ്ങൾ
മുൻ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃക യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തകർത്തത് ബോധപൂർവ്വമാണെന്ന് കെ രാജന് ആരോപിച്ചു. ഇന്ന് കായിക വകുപ്പിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയും പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന മേള മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്നത് മാതൃകാപരമായാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാണ് മേളയുടെ സംഘാടനം നടത്തിയത്. 2024 വരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന സ്പോർട്ട്സ് മത്സരങ്ങൾ വികേന്ദ്രിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്.
അന്നത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇനി മുതൽ സ്കൂൾ ഒളിംപിക്സിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. 2025-2026 ലും ഒളിപിക്സ് മോഡൽ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് ഗവ. ഭരണത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇത്തരം മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന മത്സരങ്ങൾ പ്ലാന് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. ഒളിപിക്സ് മോഡൽ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും വികേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ മത്സരം നടത്തുന്നത്. ദേശീയ മത്സരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ട ഇനങ്ങൾ ആദ്യം നടത്താനാണെങ്കിൽ അതിന് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വേണം. എന്നാൽ അതും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്കൂൾ കായികമേള ഒളിമ്പിക്സ് മോഡലിൽ നിന്നും വികേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങളാണെന്നും ഇടനിലക്കാരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം യുഡിഎഫ് സർക്കാർ എടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സംഘാടകസമിതികൾ പോലും രൂപീകരിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നിൽ ചില ആളുകളുടെ സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങളാണെന്നും പ്ലാന് പണ്ട് അടിച്ച് മാറ്റാനുള്ള ചില ഭരണപക്ഷ കക്ഷികളുടെ താത്പര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും കെ രാജന് പറഞ്ഞു.
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