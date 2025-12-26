ETV Bharat / state

ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് കാറിന് തീപിടിച്ചു; ആളപായമില്ല

ഡ്രൈവർ പരിക്കേൽക്കാതെ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കാർ പൂർണമായും കത്തിയമർന്നു. അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

Edappal Malappuarm Swift car caught fire Fire Accident during the Drive Car Fire
Swift car caught fire while driving in Edappal Malappuarm (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 26, 2025 at 8:10 PM IST

Updated : December 26, 2025 at 8:24 PM IST

മലപ്പുറം: എടപ്പാളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് കാറിന് തീപിടിച്ചു. എടപ്പാൾ കണ്ടനകത്ത് വെച്ചാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് കാറിന് തീപിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്. ഡ്രൈവർ പരിക്കേൽക്കാതെ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കാർ പൂർണമായും കത്തിയമർന്നു. അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് എടപ്പാൾ കണ്ടനകത്ത് വെച്ച് സ്വിഫ്റ്റ് കാറിന് തീപിടിച്ചത്. യാത്രയ്ക്കിടെ കാറിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തു നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട ഡ്രൈവർ ഉടൻ തന്നെ വാഹനം നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങിയതിനാലാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായത്. ഡ്രൈവർ പുറത്തിറങ്ങിയ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ തീ ആളിപ്പടരുകയും വാഹനം പൂർണമായും അഗ്നിക്കിരയാവുകയും ചെയ്‌തു. കാർ പൂർണമായും നശിച്ചെങ്കിലും ഡ്രൈവർ സമയബന്ധിതമായി പുറത്തിറങ്ങിയത് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി.

തുടര്‍ക്കഥയാവുന്ന തീ പിടിത്തം

ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് കാറിന് തീപിടിച്ചു (ETV Bharat)

ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ വാഹനത്തിന് തീ പിടിക്കുന്നത് സമീപകാലത്തായി സ്ഥിരം സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ കാസർകോട് ബേവിഞ്ചയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച സംഭവം ഏറെ ചർച്ചയായതാണ്. വാങ്ങിച്ച് ഒരു മാസം ആകുന്നതിന് മുമ്പാണ് കാർ തീപിടിച്ച് കത്തി നശിച്ചത്.

മുംബൈയിൽ നിന്ന് കണ്ണപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന എർട്ടിഗ കാറിൽനിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യാത്രക്കാർ ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു. അന്നും ആളാപായമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചിരുന്നു. അമ്പലവയലിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറിനാണ് തീ പിടിച്ചത്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അപകടത്തിന് കാരണം എന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തല്‍.

കാരണങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം

വാഹനം ഹീർഘനേരം വെയിലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്‌തിടുന്നത് മൂലം എഞ്ചിനും ഇലക്‌ട്രിക്ക് സംവിധാനങ്ങളും ചൂടാകുകയും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മണിക്കൂറുകളോളം തുടർച്ചയായി വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററികൾ ചൂടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പരിഹാരം

  • ഡിയോഡറൻ്റ്, ലൈറ്റർ തുടങ്ങിയ കത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • വണ്ടി തണലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുക.
  • ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹനം നിർത്തി നിർത്തി ഓടിക്കുക.
  • ഇന്ധന ലൈനുകളിലെ ചോർച്ച, റേഡിയേറ്റർ എന്നിവ പരിശോധിക്കാനും കൃത്യമായി സർവീസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.
  • വാഹനങ്ങള്‍ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഷോറൂമിലെത്തിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
  • എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയം തോന്നിയാണ് അവഗണിക്കാതിരിക്കുക. ചിലപ്പോള്‍ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാം.
  • വാഹനം വാങ്ങുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന സർവിസ് കാർഡ് കൃത്യമായി പിന്തുടരുക.

EDAPPAL MALAPPUARM
SWIFT CAR CAUGHT FIRE
FIRE ACCIDENT DURING THE DRIVE
CAR FIRE
SWIFT CAR CAUGHT FIRE

