മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വാര്ത്തയിൽ കണ്ടു... വിള മാറ്റിപ്പിടിച്ചതോടെ വമ്പൻ വിജയം; പ്രചോദനമായത് ഇടിവി ഭാരതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്ത
'ഇടിവി ഭാരത്' ന്യൂസ് പോർട്ടലിൽ മലയാളത്തില് മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സംബന്ധിച്ച വാര്ത്ത ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതോടെയാണ് നൂറുകണക്കിന് ചേന വിളഞ്ഞിരുന്ന കൃഷിയിടത്തിൽ പുത്തൻ പരീക്ഷണത്തിന് കർഷകൻ തയാറായത്.
Published : July 31, 2026 at 7:23 PM IST
കണ്ണൂര്: മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പോഷക ഗുണങ്ങള് വാർത്ത കണ്ടതോടെ കൃഷിയിടത്തില് വള്ളിത്തലപ്പ് നട്ട് പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കയാണ് പിണറായി സ്വദേശി റോഷി പിണറായി. മധുരക്കിഴങ്ങിന്റെ പോഷക ഗുണങ്ങള് പ്രചരിച്ചതോടെ മറ്റു വിളകള് കൃഷി ചെയ്തു പോന്ന കര്ഷകര് പലരും അതുപേക്ഷിച്ച് മധുരക്കിഴങ്ങ് കൃഷി പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയതാണ് റോഷി പിണറായിയും. പ്രചോദനമായതാകട്ടെ ഇടിവി ഭാരതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയും. നൂറുകണക്കിന് ചേന വിളഞ്ഞിരുന്ന കൃഷിയിടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മധുരക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്തത്.
20 സെൻ്റ് വരുന്ന കൃഷിഭൂമിയില് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വര്ഷം ചേനയായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ചേന വിളഞ്ഞ് വരവേ മുള്ളന് പന്നിയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായി. അതോടെ വിഷമിച്ചു നില്ക്കുകയായിരുന്നു ഈ കര്ഷകന്. ഈ അവസരത്തിലാണ് 'ഇടിവി ഭാരത്' ന്യൂസ് പോർട്ടലിൽ മലയാളത്തില് മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സംബന്ധിച്ച വാര്ത്ത ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്.
അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയോലോ എന്ന് റോഷി തീരുമാനിച്ചു. പിന്നെയെല്ലാം വേഗത്തിലായിരുന്നു. കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്നും സാധ്യതകളറിഞ്ഞു. മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മികച്ച വള്ളികള് കാസര്കോട് നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഉപദേശം. അവിടെ പോയി വള്ളിത്തലപ്പുകള് ശേഖരിച്ചു. ജെസിബി കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷിയിടം ഒരുക്കി. തടമെടുക്കാന് ജോലിക്കാരേയും സജ്ജമാക്കി. ചേനക്കൃഷിക്കായി ശേഖരിച്ചു വെച്ച അടിവളം ചേര്ത്ത് മണ്ണ് സമ്പുഷ്ഠമാക്കി. വള്ളിത്തലപ്പും സ്വന്തമായി തന്നെ നട്ടു. പത്തും നൂറുമല്ല ആയിരത്തോളം വള്ളികള് റോഷി തന്നെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു.
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"മുൻപ് ചേന കൃഷിയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. കോഴിക്കോട് പോയായിരുന്നു ചേന വിത്ത് എടുത്തിരുന്നത്. പിന്നീട് സ്വന്തം വിത്തുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. ഏഴ് വർഷവും നല്ല വിളവ് ലഭിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ വർഷവും എൻ്റെ വിളവ് തന്നെ എടുക്കും. ബാക്കി കടയിലും കൊടുക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം 90 ന് മേലെ ചുവടുകൾ മുള്ളൻപന്നി തിന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ചേനകൃഷി നിർത്തിയ സമയത്താണ് ഇടിവി ഭാരത് പോർട്ടലിൽ മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി വാർത്ത കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനോട് താത്പ്പര്യം തോന്നുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് പിണറായിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രതീഷ് എന്നയാളെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ തൈയ്യ് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാസർകോട് ചെന്നാണ് വിത്തെടുത്തത്.
പിന്നീട് നടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മുള്ളൻപന്നി ശല്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മുള്ളുവേലി കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ മുള്ളുവേലി കെട്ടിയാണ് കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. ആയിരത്തോളം തൈകൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ജൈവവളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ചേനക്കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശേഖരിച്ചുവച്ച ചപ്പുവളം അടിവളമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. 15 തടങ്ങളാണുള്ളത്. നേരത്തെ ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് കിളച്ചു. തൈകൾ നട്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. 15 തടത്തിലും കൂടി ആയിരത്തോളം വള്ളികളുണ്ട്. പിണറായി പഞ്ചായത്തിൽ ആരും ഇതുപോലെ കൃഷിചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല", എന്ന് കർഷകൻ റോഷി പിണറായി പറഞ്ഞു.
എന്നാല് പിണറായി ദേശത്ത് ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്നതില് പലരും പിന്തിരിപ്പിച്ചു. കൂട്ടിനാരുമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൃഷിയിടത്തിലെ വിള മാറ്റി പരീക്ഷിക്കാനുറച്ച് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് റോഷി. മുള്ളന്പന്നിയുടെ ആക്രമത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ച് ശക്തമായ കമ്പിവേലിയും ഒരുക്കി. നീളമുളള പതിനഞ്ച് തടങ്ങളില് മധുരക്കിഴങ്ങ് വള്ളികള് പൊങ്ങി വരികയാണ്. ദിവസവും ഇവിടെയെത്തി കളകള് പറിച്ചു മാറ്റി ചെടികളെ പരിപാലിക്കുകയാണ് റോഷി. പ്രാദേശിക മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകന് കൂടിയായ റോഷിയുടെ കൃഷിയിടത്തില് 90 ദിവസം കഴിയുമ്പോള് മധുരക്കിഴങ്ങ് പാകമാകുമെന്ന് ഉറപ്പ്. അതോടെ ഈ കര്ഷകന് വിജയഗാഥ രചിക്കും.
പോഷക സമൃദ്ധമായ മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സവിശേഷത
കേരളത്തില് മറ്റ് വിളകള് ഒഴിവാക്കി മധുരക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏറി വരുന്നു. കടുത്ത മഴക്കാലത്തും മധുരക്കിഴങ്ങ് അഥവാ ചക്കരക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെത്തുടര്ന്നുള്ള മഴക്കുറവും പേമാരിയുമൊന്നും മധുരക്കിഴങ്ങ് കൃഷിയെ ബാധിക്കില്ല. സാധാരണ രീതിയില് മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് മധുരക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതി വര്ഷം ഉണ്ടായാലും വെള്ളം വാര്ന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യം കൃഷിയിടത്തില് ഒരുക്കണമെന്ന് മാത്രം. നനയ്ക്കാന് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കില് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും നീര്വാര്ച്ചയുള്ള മണ്ണില് മധുരക്കിഴങ്ങ് വിളയും. സാധാരണ രീതിയില് മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തില് ജൂണ്, ജൂലയ് മാസങ്ങളിലും തുടര്ന്ന് തുലാം മഴക്കാലത്തും കൃഷി ചെയ്യാം.
മധുരക്കിഴങ്ങിന് ഗുണങ്ങളേറെ
ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തില് ഓരോ വീട്ടുപറമ്പിലും ഒരു തടമെങ്കിലും മധുരക്കിഴങ്ങ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങ് മാത്രമല്ല ഇലകള് കൊണ്ട് തോരനുണ്ടാക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു. പോഷക മൂല്യങ്ങള് ഏറെയുള്ള മധുരക്കിഴങ്ങ് വീണ്ടും കേരളത്തിലെ കൃഷിയിടങ്ങളില് സ്ഥാനം പിടിക്കാനുളള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം എന്ന നിലയില് മധുരക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വര്ധിച്ചു വരികയാണ്. തമിഴ്നാട്, കര്ണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നാണ് ഗണ്യമായ ഭാഗം മധുരക്കിഴങ്ങ് കേരളത്തിലെത്തുന്നത്.
കാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ദഹനം സുഗമമാക്കാനും മധുരക്കിഴങ്ങിന് കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രമേഹ രോഗികള്ക്ക് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും നേത്രാരോഗ്യത്തിനും ചര്മ്മ സംരക്ഷണത്തിനും മധുരക്കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. പോഷക സമൃദ്ധമായ മധുരക്കിഴങ്ങ് കൃഷി കേരളത്തിലെ സമ്പത് വ്യവസ്ഥക്ക് ആക്കം കൂട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
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