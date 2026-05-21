പിതാവിന്റെ ചിത്രമുള്ള ഷർട്ടണിഞ്ഞ് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, പച്ച ചുരിദാറില് തഹ്ലിയ, ഗാന്ധിത്തൊപ്പിയില് സജീന്ദ്രൻ; നിയമസഭയില് കൗതുക കാഴ്ചകള്
പുതിയ എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പുരോഗമിക്കുന്നു. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എത്തിയത് സൈക്കിളിൽ. ഇത്തവണ എംഎല്എമാരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലും കൗതുകം.
Published : May 21, 2026 at 12:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 140 എംഎൽഎമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ കൗതുകകരമായ കാഴ്ചകളോടെ നിയമസഭയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ഒപ്പമാണ് പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ എംഎൽഎ ആയി സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് എത്തിയത്. രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെ തന്നെ നിയമസഭാ പരിസരം എംഎൽഎമാർക്കൊപ്പമെത്തിയ അനുയായികളെ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. അകത്തു കടക്കാൻ പാസ് ലഭിക്കാത്തവർ സഭയ്ക്കു പുറത്ത് തടിച്ചു കൂടി.
8.50 ഓടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള ചാണ്ടി ഉമ്മൻ സൈക്കിളിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് എത്തിയത് കൗതുകമായി. നീല പാന്റ്സും പിതാവ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത വെള്ള ഷർട്ടും കാൻവാസ് ഷൂവുമണിഞ്ഞാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കെത്തിയത്. കുന്നത്തുനാട് എംഎൽഎ വി പി സജീന്ദ്രൻ ഗാന്ധിത്തൊപ്പി അണിഞ്ഞാണ് എത്തിയത്. പേരാമ്പ്രയിൽ എൽഡിഎഫ് കൺവീനറെ അട്ടിമറിച്ച ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ പച്ച ചുരിദാറണിഞ്ഞാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കെത്തിയത്.
മാത്യു കുഴൽ നാടൻ പാന്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കളർ ഷർട്ടിലെത്തി. മന്ത്രിമാരായ റോജി എം ജോൺ, പി.കെ ബഷീർ, ഷിബു ബേബി ജോൺ എന്നിവരും അബിൻ വർക്കി, സന്ദീപ് വാര്യർ, ടി.കെ ഗോവിന്ദൻ, സിപി ജോൺ, വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്നിവരും കളർ ഷർട്ടണിഞ്ഞാണ് എത്തിയത്. പാലക്കാട് നിന്നുള്ള രമേഷ് പിഷാരടി ഇളം പച്ച പാന്റില് ബ്രൗൺ കളർ ഷർട്ടണിഞ്ഞ് ഇൻസേർട്ടിലാണ് എത്തിയത്.
കൃത്യം 9 മണിക്ക് പ്രോട്ടം സ്പീക്കർ ജി സുധാകരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ആരംഭിച്ചു. കളമശേരി എംഎൽഎയും ഫിഷറീസ് മന്ത്രിയുമായ വി ഇ അബ്ദുല് ഗഫൂറാണ് ആദ്യം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത്. ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ക്രമത്തിലായിരുന്നു അംഗങ്ങളെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എകെഎം അഷറഫ് കന്നടയിലും ദേവികുളം എംഎൽഎ എഫ് രാജ തമിഴിലുമാണ് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത്. കോഴിക്കോട് നോർത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ഫൈസൽ ബാബു, മാണി സി കാപ്പൻ, മാത്യു കുഴൽ നാടൻ, കെ മുരളീധരൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, രമേശ് പിഷാരടി, സന്ദീപ് വാര്യർ എന്നിവർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയത്.
തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നുള്ള ടി കെ ഗോവിന്ദനെയും പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നു വിജയിച്ച കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെയും ഭരണപക്ഷം വൻ ഹർഷാരവം മുഴക്കിയാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു സ്വീകരിച്ചത്. ടി കെ ഗോവിന്ദൻ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെത്തി പിണറായി വിജയന് കൈ കൊടുത്തു. എന്നാൽ കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കൈകൊടുക്കാനെത്തിയപ്പോൾ വലതുകൈ ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് പിണറായി ഹസ്തദാനം ഒഴിവാക്കി.
ബിജെപി അംഗങ്ങളിൽ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ ആദ്യം ബിബി ഗോപകുമാറാണ് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത്. മൂന്ന് ബിജെപി അംഗങ്ങളും മലയാളത്തിൽ ദൈവ നാമത്തിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. അൻവർ സാദത്ത് ദൈവനാമത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ശേഷം ആലുവയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി പറഞ്ഞാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചത്. സന്ദീപ് വാര്യർ ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് സംവിധാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിജ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചു. 105-ാമനായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് ഭരണ ബെഞ്ചുകളിൽ നിന്നും സന്ദർശക ഗാലറികളിൽ നിന്നും നിലയ്ക്കാത്ത കയ്യടി ലഭിച്ചു.
