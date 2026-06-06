എൻ പ്രശാന്തും ബി അശോകും തിരികെ സർവീസിൽ; സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് സർക്കാർ, തസ്തികകൾ പിന്നീട്
സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം മാറിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇവരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു
Published : June 6, 2026 at 4:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന ബി അശോക്, എൻ പ്രശാന്ത് എന്നിവർ തിരികെ സർക്കാർ സർവീസിലെത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണം മാറിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇവരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച് ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു. തിരിച്ചെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പുതിയ തസ്തികകൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.
2024 നവംബർ 11നാണ് പ്രശാന്ത് സസ്പെൻഷനിലായത്. നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. എ ജയതിലകിനെ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ വിമർശിച്ചതിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ രൂപത്തിൽ സസ്പെൻഷൻ എത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിമർശിച്ച് അഭിമുഖം നൽകിയതാണ് അശോകിന് വിനയായത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് അശോകിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. അനുവാദമില്ലാതെ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിച്ചു, സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിഛായ മോശമാക്കി തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറി സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവിറക്കിയത്.
ജയതിലകിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചതിനു പ്രശാന്തിനെയും മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിൽ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണനെയും ഒരേദിവസം സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തുവെങ്കിലും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച സർക്കാർ പ്രശാന്തിനെതിരായ നടപടി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നീട്ടുകയായിരുന്നു. രണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒരേ ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമായിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടത് സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പിണറായി വിജയൻ രാജിവയ്ക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപാണ് പ്രശാന്തിനെതിരെ വീണ്ടും അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ഒമ്പത് തവണയാണ് പ്രശാന്തിനെതിരെ സർക്കാർ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുത്തത്. മേയ് 4ന് പ്രശാന്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ലോട്ടറി വിൽപനയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇംഗ്ലിഷ് പത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനം അനുമതിയില്ലാതെയാണ് എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീണ്ടും സസ്പെൻഷൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയിൽ നിന്നും സൈനികക്ഷേമ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായി മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ബി അശോകിന് സസ്പെൻഷൻ ലഭിച്ചത്. സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി തേടാതെ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുവെന്നും പ്രതികരിച്ചുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നടപടി.
വിമർശനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതികാരം ദുർബലമായ നടപടിക്രമമയി പോയെന്ന് ബി അശോക് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ സ്വകാര്യ പരാതി സ്വീകരിച്ചുള്ള നടപടിയാണിത്. രഹസ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജനം ഒന്നുമറിയേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരിനുള്ളതെന്നും അശോക് സസ്പെന്ഷനു പിന്നാലേ പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിൻ്റെ നാണം കെട്ട പരാജയം മറയ്ക്കാൻ താൻ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തനിക്ക് സസ്പെൻഷൻ തന്നത്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൻ്റെ അടിമ വേലക്കാരാണെന്നും തന്നെ പുകഴ്ത്തിപ്പാടാൻ മാത്രം ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നും കോറസായുള്ള വാഴ്ത്ത് പാട്ട് മാത്രം നടത്താമെന്ന ചിലരുടെ മനോഭാവമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
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