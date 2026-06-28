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കരിപ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്വർണം കാണാതായ സംഭവം; പിന്നില്‍ മുൻ എസ്എച്ച്ഒ, അബദ്ധത്തിലായതെന്ന് മൊഴി

എട്ട് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ എസ്എച്ച്ഒ യുടെ കൈവശമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍, അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് സമർപ്പിച്ചു, കേസില്‍ അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതം.

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By PTI

Published : June 28, 2026 at 3:34 PM IST

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Updated : June 28, 2026 at 3:40 PM IST

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മലപ്പുറം: കരിപ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഏകദേശം 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ നിര്‍ണായക കണ്ടെത്തല്‍. ആഭരണങ്ങൾ കാണാതായതിന് പിന്നില്‍ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട മുൻ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ആണെന്ന് വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി.

നിലവിൽ സസ്‌പെൻഷനിലുള്ള മുൻ എസ് എച്ച് ഒ ആണ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സ്വർണം കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടില്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് സമർപ്പിച്ചു.

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അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മൊഴി നല്‍കിയതായി വകുപ്പുതല അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ആഭരണങ്ങൾ തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച മുൻ എസ്എച്ച്ഒയെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്‌തു. ആഭരണങ്ങൾ അബദ്ധത്തിൽ തൻ്റെ കൈവശം വന്നതാണെന്നും അവ തിരികെ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അവകാശപ്പെട്ടതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റേഞ്ച് ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസിന് കൈമാറും.

സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കർശന വകുപ്പുതല നടപടി ഉണ്ടായേക്കും. നാട്ടുകാർ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ കളഞ്ഞുകിട്ടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കരിപ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് കാണാതായത്. മൂന്ന് സ്വർണ മാലകൾ, രണ്ട് കമ്മലുകൾ, ഒരു മോതിരം, ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച കളഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്വർണാഭരണങ്ങളും കാണാതായ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് നിർണയിക്കാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ സംസ്ഥാന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്റ്റേഷനിലെ തൊണ്ടിമുതലിൽ കുറവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വകുപ്പുതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

കരിപ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധം

അതേസമയം, ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗ് (ഐയുഎംഎൽ)-അഫിലിയേറ്റഡ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കരിപ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ തടഞ്ഞു. ആഭരണങ്ങൾ കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കണമെന്നും അവർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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Last Updated : June 28, 2026 at 3:40 PM IST

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