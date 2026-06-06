മദ്യലഹരിയിൽ ട്രെയിനിൽ യുവാവിനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽ
സഹയാത്രികനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ തമിഴ്നാട് പൂങ്കാവൂർ വടക്കേത്തെരുവിൽ വീരമണി(54)യാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
Published : June 6, 2026 at 5:04 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 5:27 PM IST
പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം വാണിയംകുളം സ്വദേശിയെ മദ്യലഹരിയിൽ ട്രെയിനിൽവച്ച് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. തമിഴ്നാട് പൂങ്കാവൂർ വടക്കേത്തെരുവിൽ വീരമണി(54)യാണ് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് പിടിയിലായത്. ഇയാൾക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്തു നിന്ന് ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന വാണിയംകുളം മാനന്നൂർ മണ്ണാൻപറമ്പിൽ ജിഷ്ണു(25)വിനെയാണ് ഇയാൾ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്.
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പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ എറണാകുളം കാരയ്ക്കൽ എക്സ്പ്രസിൽ ഷൊർണൂർ കൊച്ചിൻ പാലത്തിനും ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഇടയിലുള്ള കാരക്കാട് നമ്പറം ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്. എറണാകുളത്ത് ചെങ്കൽ ചൂളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വീരമണി തിരുവാളൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഷൊർണൂർ പിന്നിട്ട തീവണ്ടിയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റോപ്പായ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഇറങ്ങാനായി ജിഷ്ണു സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ
താഴെ മദ്യലഹരിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്ന വീരമണിയുടെ ദേഹത്ത് കാൽ തട്ടിയെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ആക്രമം.
വീരമണി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തിയെടുത്ത് യുവാവിൻ്റെ കാലിൽ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം ട്രെയിൻ പാലക്കാട് എത്തിയപ്പോൾ വീരമണിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജിഷ്ണുവിനെ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിഷ്ണുവിൻ്റെ രണ്ടു കാലുകളിലുമായി 35 ഓളം സ്റ്റിച്ചുകൾ ഉണ്ട്.
'എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിൽ നാട്ടിലേയ്ക്ക് വരുകയായിരുന്നു. ഭാരതപ്പുഴയുടെ പാലം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ നിന്ന് ലഗേജ് എടുത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്, ട്രെയിനിൽ ആണെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ തിരക്കിനിടയിൽ താഴെ തറയിൽ ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മദ്യപിച്ചായിരുന്നു പുള്ളി കിടന്നിരുന്നത്. ഇറങ്ങുന്ന നേരത്ത് പുള്ളിയുടെ ദേഹത്ത് എൻ്റെ കാലൊന്ന് ചെറുതായി തട്ടി. അതിൽ ആള് പ്രകോപിതനായി നേരെ കത്തിയെടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു കാലിൽ വെട്ടി. അപ്പോൾ ഞാനും അവിടെയുള്ള ആളുകളും ആളെ തള്ളി അപ്പോൾ അയാൾ എൻ്റെ ഇടത് തുടയിൽ കത്തി കൊണ്ട് കുറേ കീറി. എൻ്റേയും ബാക്കിൽ നിന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാലും കത്തി കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞു' ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ജിഷ്ണു രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് വാക്കുകളിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. എസ്ഐ അനിൽ മാത്യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
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