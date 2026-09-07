എസ്ബിഐ രേഖകൾ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ച് തട്ടിപ്പ്; മുൻ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി പിടിയിൽ
വാരനാട് സ്വദേശി ശ്രീജയാണ് പിടിയിലായത്. രണ്ട് കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടത്തിയത്.
Published : September 7, 2026 at 8:53 PM IST
ആലപ്പുഴ: എസ്ബിഐയുടെ വ്യാജ രേഖകളുണ്ടാക്കി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ബാങ്കിലെ മുൻ കരാർ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി പിടിയിൽ. വാരനാട് സ്വദേശി ശ്രീജയാണ് (38) പിടിയിലായത്. രണ്ട് കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് ഇവർ നടത്തിയത്. ശ്രീജയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തെ തുടർന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ശ്രീജ. ഇവരെ ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബർ 6) ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷമായിരുന്നു പൊലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
കോടതിക്കവല ശാഖയിൽ കരാർ ഏജൻസി നിയോഗിച്ചിരുന്ന ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായിരുന്നു ശ്രീജ. ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഉയർന്ന പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ബാങ്കിൻ്റെ പേരിൽ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്.
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രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ 15 ലക്ഷം രൂപ വരെ 70-ഓളം പേർക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ബാങ്കിൻ്റെ രേഖകൾ വ്യാജമായി തയ്യാറാക്കിയതായി കാട്ടി ശാഖാ മാനേജർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് ആദ്യം കേസെടുത്തത്. തുടർന്ന് പണം തട്ടിച്ചെന്ന പരാതിയിലും ഇവരെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുത്തു. തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
രേഖകൾ വ്യാജമായി ഒരുക്കാൻ സഹായം ചെയ്തവരെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 5) വാരനാട്ടുള്ള ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി നിർണായക തെളിവുകൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ചേർത്തല സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ബി. ബജിത്ത് ലാൽ, കെ. മധുസൂദനൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം.
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