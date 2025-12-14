Kerala Local Body Elections2025

'അത് ശുദ്ധമായ നുണ, വിധിയില്‍ അത്ഭുതമില്ല';ഉള്ളുപൊള്ളിക്കുന്ന പ്രതികരണവുമായി അതിജീവിത

കേസിൽ വിധി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള അതിജീവിതയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണമാണിത്. നിയമത്തിന്‍റെ മുൻപിൽ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരും തുല്യരല്ല'. തിരിച്ചറിവ് നൽകിയതിന് നന്ദിയെന്നും അതിജീവിത.

Accused in the actress attack case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 5:42 PM IST

Choose ETV Bharat

ടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് വിധിയിൽ പ്രതികരണവുമായി അതിജീവിത. ഈ വിധി പലരെയും ഒരുപക്ഷേ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം എന്നാൽ തനിക്കിതിൽ അത്ഭുതമില്ലെന്നും 2020ന്‍റെ അവസാനം തന്നെ ചില അന്യായമായ നീക്കങ്ങൾ തനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അതിജീവിത പറയുന്നു.

ഏറെ വൈകാരികവും സമൂഹ മനസാക്ഷിയുണർത്തുന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുമായാണ് അതിജീവിത സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ വിധിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി തന്‍റെ പ്രതികരണമറിയിച്ചത്. ഈ വിധി പലരെയും ഒരുപക്ഷേ നിരാശപ്പെടുത്തിയിരിക്കാം എന്നാൽ എനിക്കിതിൽ അത്ഭുതമില്ല. 2020 ൻ്റെ അവസാനം തന്നെ ചില അന്യായമായ നീക്കങ്ങൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. നിരന്തരമായ വേദനകൾക്കും കണ്ണീരിനും കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ താനിപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, 'നിയമത്തിന്‍റെ മുൻപിൽ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരും തുല്യരല്ല'. തിരിച്ചറിവ് നൽകിയതിന് നന്ദി. ഉയർന്ന നീതി ബോധമുള്ള ന്യായിധിപൻമാർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അതിജീവിത ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു.

കേസിൽ വിധി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള അതിജീവിതയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണമാണിത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് നടിയുടെ പ്രതികരണം.

അതിജീവിതയുടെ കുറിപ്പിന്‍റെ പൂര്‍ണ രൂപം

"എട്ടു വർഷം, ഒൻപത് മാസം, 23 ദിവസങ്ങൾ.. ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ഈ യാത്രയുടെ അവസാനമെന്നോണം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ നേരിയ ഒരു കണിക ഞാൻ കാണുന്നു, പ്രതികളിൽ ആറുപേർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ വേദനകളെ നുണയെന്നും ഈ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയെന്നും പരിഹസിച്ചവർക്കായി ഞാൻ ഈ വിധിയെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അൽപം ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

അതിജീവിതയുടെ പോസ്‌റ്റ് (Instagram)

അതുപോലെ ഒന്നാം പ്രതി എൻ്റെ പേഴ്‌സണൽ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയുന്നവരോട് അത് ശുദ്ധമായ നുണയാണ്. അയാൾ എൻ്റെ ഡ്രൈവറോ എൻ്റെ ജീവനക്കാരനോ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയോ അല്ല. 2016 ൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്‌ത ഒരു സിനിമക്ക് വേണ്ടി പ്രെഡക്ഷനിൽ നിന്നും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഓരാൾ മാത്രമാണ് അയാൾ. ക്രൈം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഓന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമാണ് ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് കഥകൾ പറയുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് കരുതുന്നു.

അതിജീവിതയുടെ പോസ്‌റ്റ് (Instagram)

ഈ വിധി പലരെയും ഒരുപക്ഷെ നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ എനിക്കതിൽ അത്ഭുതമില്ല. 2020ൻ്റെ അവസാനം തന്നെ ചില അന്യായമായ നീക്കങ്ങൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കുറ്റരോപിതരിൽ ഒരാളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം കേസ് അതുവരെ കൈകാര്യം ചെയ്‌തു വന്ന രീതിയിൽ നിന്നും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് പ്രോസിക്യൂഷനും മനസിലായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വൽഷങ്ങളായി എനിക്ക് ഈ കോടതിയിൽ തീർത്തും വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പലതവണ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയെയും സമീപിച്ചിരു്നനു.ഈ പ്രസ്‌തുത ജഡ്‌ജിൽ നിന്നും ഈ കേസ് മാറ്റണമെന്നുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ ഹർജികളും പക്ഷെ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്.

അതിജീവിതയുടെ പോസ്‌റ്റ് (Instagram)

നിരന്തരമായ വേദനകൾക്കും കണ്ണീരിനും കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നു." നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരമ്മാരും തുല്യരല്ല". തിരിച്ചറിവ് നൽകിയതിന് നന്ദി. ഉയർന്ന നീതി ബോധമുളള ന്യായധിപൻമാർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത്.

കോടതി വിധി പകര്‍പ്പ് (ETV Bharat)

ഈ യാത്രയിലും കൂടെ നിന്ന മനുഷ്യത്വമുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. അതുപോലെ അധിക്ഷേപകരമായ കമൻ്റുകളും പണം വാങ്ങിയുള്ള നുണകഥകളും ഉപയോഗിച്ച് ന്നെ ആക്രമിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾ അത് തുടരുക.അതിനാണ് നിങ്ങൾ പണം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതെ"ന്നതെന്ന വിമർശനത്തോടെയാണ് അതിജീവിത തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.

