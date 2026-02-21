അഞ്ചു വര്ഷത്തിന് ശേഷം ആ കത്രിക പുറത്തെടുത്തു; ഉഷയുടെ ദുരിതത്തിന് അറുതി, ഡോക്ടർക്കെതിരെ കേസ്
കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന സങ്കീർണ്ണമായ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി ഒടിഞ്ഞ നിലയിലുള്ള ഉപകരണം കണ്ടെടുത്തത്.
എറണാകുളം: അഞ്ചുവർഷം മുൻപ് നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണം (ആർട്ടറി ഫോഴ്സെപ്സ്) ഉഷ ജോസഫ് എന്ന വീട്ടമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പുറത്തെടുത്തു.
കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന സങ്കീർണ്ണമായ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി ഒടിഞ്ഞ നിലയിലുള്ള ഉപകരണം കണ്ടെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിനെതിരെ കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, കളമശ്ശേരി ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ രണ്ട് സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയത്. നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ പ്രധാന തൊണ്ടിമുതലായ ഈ ഉപകരണം, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അമ്പലപ്പുഴ ഡിവൈഎസ്പിക്ക് കൈമാറി. ഉഷയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
2021-ൽ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഗർഭാശയത്തിലെ മുഴ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉഷയ്ക്ക് കടുത്ത ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. നീണ്ട അഞ്ചുവർഷക്കാലം വിവിധ ചികിത്സകളും പരിശോധനകളും നടത്തിയെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല.
ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു യൂറോളജി വിദഗ്ധന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിയ എക്സ്-റേ പരിശോധനയിലാണ് വയറ്റിൽ കത്രികയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ഉപകരണം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി വ്യക്തമായത്. വിവരം പുറത്തായതോടെ, ഇത് രഹസ്യമായി വെക്കണമെന്ന് ചില ഡോക്ടർമാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതായി ഉഷയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം മുൻ മേധാവി ഡോ. ലളിതാംബിക കരുണാകരനെതിരെ കേസെടുത്തു. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം എസ്എടി ആശുപത്രിയിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോ. ഷാഹിദയെയും നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ പി.എസ്. ധന്യയെയും അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോ. ലളിതാംബികയും നഴ്സും ചേർന്നാണ് അന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതെന്ന പരാതിയിൽ അമ്പലപ്പുഴ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. മനുഷ്യജീവന് അപായമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അശ്രദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന കുറ്റമാണ് ഡോക്ടർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ അക്ഷരപ്പിശക് കേസ് അന്വേഷണത്തെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്. എഫ്ഐആറിൽ (FIR) ശസ്ത്രക്രിയ നടന്ന തീയതി 2021 മെയ് 5 എന്നതിന് പകരം 2026 മെയ് 5 എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സാങ്കേതിക പിഴവ് കോടതി നടപടികളിൽ തിരിച്ചടിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
നിലവിൽ ഒരാളെ മാത്രമാണ് പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് നടപടികൾ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് അമ്പലപ്പുഴ ഡിവൈഎസ്പി വ്യക്തമാക്കി. അഞ്ചുവർഷത്തെ ദുരിതത്തിന് അറുതിയായെങ്കിലും, വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഈ ചികിത്സാ പിഴവ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്.
