'കേരളത്തിന് എയിംസ് ഉറപ്പാണ്, സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കട്ടെ': സുരേഷ്‌ ഗോപി

തൃശൂരിൽ ബന്ധുവിൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതിനിടെയാണ് സുരേഷ്‌ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം.

SURESH GOPI GOLD THEFT IN SABARIMALA THRISSUR MP SURESH GOPI ON AIMS
തൃശൂർ: കേരളത്തിന് വേണ്ടി വലിയൊരു പ്രൊജക്‌ട്‌ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്‌ ഷാ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ്‌ ഗോപി. കേരളത്തിന് എംയിസ് ഉറപ്പാണെന്നും അത് വന്നിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൃശൂരില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ്‌ ഗോപി.

എംയിസ് വരുന്നത് ആരുടെയും കഴിവും മികവും കൊണ്ടല്ല. അത് ഓർഗാനിക്കായി സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നും സുരേഷ്‌ ഗോപി പ്രതികരിച്ചു. കേരളത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ഫോറൻസിക് ലാബ് ഇല്ലാതാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണല്ലോ, അതിൻ്റെ രേഖയെല്ലാം എൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. ഒരു പുതിയ പ്രോജക്‌ടിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്‌ ഷാ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥലം നൽകുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെയെന്നും സുരേഷ്‌ ഗോപി പറഞ്ഞു.

സുരേഷ്‌ഗോപി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

എംയിസ് വിഷയത്തിൽ 2015 മുതൽ തൻ്റെ നിലപാട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആ നിലപാടിൽ ഇപ്പോഴും ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നതായും സുരേഷ്‌ ഗോപി വ്യക്തമാക്കി. ആലപ്പുഴയിൽ എംയിസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തൃശൂരിന് അവകാശപ്പെട്ടത് തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തുന്നതിൽ നിർണായക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമോയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എയിംസ്‌ പ്രഖ്യാപിക്കാനല്ല വരുന്നതെന്നും സുരേഷ്‌ ഗോപി പറഞ്ഞു. മോദിയുടെ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു സുരേഷ്‌ ഗോപി.

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സ്വപ്‌നമാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനെ സ്‌മാർട്ട് സിറ്റിയാക്കുക എന്നത്. അത് പൂർണമായും നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കണക്കിലെടുക്കും. കോർപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നത്. ജയിച്ച് വന്നാൽ തൃശൂരിൻ്റെ മാത്രമല്ല, തൃശൂർ വഴി കേരളത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ എംപിയാകുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പും ശേഷവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടെന്നും സുരേഷ്‌ ഗോപി പറഞ്ഞു.

ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷമാണിത്. എല്ലാവർക്കും പുതിയ നിശ്ചയങ്ങളെടുത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും വിജയം മാത്രം വരിക്കുവാനും സാധിക്കട്ടെയെന്നും സുരേഷ്‌ ഗോപി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

മറുപടി "സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ"...

ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി കേസിൽ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിനെ എസ്‌ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിശദീകരണങ്ങളോ മറ്റ് മറുപടികളോ നൽകാതെ സുരേഷ്‌ ഗോപി. രണ്ടുവാക്കിൽ മാത്രം മറുപടി ഒതുക്കിയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്. ചോദ്യത്തിന് നെഞ്ചില്‍ കൈ വച്ച് കൊണ്ട് "സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ" എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു പ്രതികരണം.

