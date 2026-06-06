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ഫയലുകൾ എകെജി സെന്‍ററിലേക്ക് കടത്തി; വിഎസിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കി പിണറായിയും പാർട്ടിയും, വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സുരേഷ് കുമാറിന്‍റെ പുസ്തകം

വി എസ് മുഖ്യമ്രന്തിയായിരുന്നുവെങ്കിലും അക്കാലത്ത് പിണറായിയാണ് ഭരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതെന്ന പരോക്ഷ സൂചനയാണ് ഓരോ സംഭവത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്.

SURESH KUMAR BOOK VS ACHUTHANANDAN CPIM CPI
IAS Suresh Kumar and vs achuthanandan (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 6, 2026 at 4:15 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ ആഘാതം മാറും മുമ്പ് സിപിഎമ്മിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തി മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ സുരേഷ് കമാറിൻ്റെ പുസ്‌തകം. 'വിഎസിനൊപ്പം എൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ' എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ സിപിഎമ്മിലെ മുൻകാല ഉൾപ്പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയപ്പോരിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

മൂന്നാർ ദൗത്യത്തിന് വിഎസ് ഇറങ്ങിയത് സിപിഐയുടെ പണപ്പിരിവ് കൊണ്ടാണെന്നും ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഇരുപാർട്ടികളും വി എസിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പുസ്തകം ഫലത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെയും സിപിഐയെയും ഒരു പോലെ വെട്ടിലാക്കുന്നതാണ്.

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വി എസ് മുഖ്യമ്രന്തിയായിരുന്നുവെങ്കിലും അക്കാലത്ത് പിണറായിയാണ് ഭരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതെന്ന പരോക്ഷ സൂചനയാണ് ഓരോ സംഭവത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്. വിഎസ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷനേതാവായ പിണറായി വിജയൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന കാലയളവിൽ സിപിഎമ്മിലും മുന്നണിയിലും നടന്ന അധികാര വടംവലികളാണ് പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. വിഭാഗീയതയെന്ന് പാർട്ടി തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ച അധികാര വടംവലികൾ അന്നത്തെ മുഖ്യമ്രന്തിയായിരുന്ന വിഎസിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലായിരുന്നുവെന്ന വാദമാണ് പുസ്‌തകം മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫയലുകൾ എകെജി സെൻ്ററിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി അവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നുവെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ പല നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തിരുന്നത് എകെജി സെൻ്ററിലാണെന്ന പരോക്ഷ സൂചനയും ഇതിലൂടെ നൽകുന്നു. ഇടതുമുന്നണിയിലെ 'തിരുത്തൽ ശക്തി'യെന്ന് എക്കാലത്തും പറയപ്പെട്ടിരുന്ന സിപിഐയും അനധികൃത പരിവിന് കൂട്ടുനിന്നുവെന്ന പുസ്‌തകത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സിപിഐക്കുള്ളിലും കലാപം ഉയർത്തിയേക്കും.

അന്നത്തെ മുഖ്യമ്രന്തിയായിരുന്ന വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാർട്ടി അനുവദിച്ചില്ലെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും വിവാദമായേക്കും. മുഖ്യമ്രന്തിയുടെ ഓഫീസിൽ പാർട്ടി നിയമിച്ച പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എസ്. രാജേന്ദ്രൻ, പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ, സ്പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എൻ. ചന്ദ്രശേഖരപ്പണിക്കർ എന്നിവർ വിഎസിനെ പ്രവർത്തിക്കാനാവാത്ത വിധം വരിഞ്ഞുമുറുക്കി. എല്ലാം പാർട്ടി നിയന്ത്രണത്തിലെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പരോക്ഷമായി പിണറായി വിജയനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുകയാണ്.

നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന രത്തൻ ഖേൽക്കറിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംശയാസ്‌പദമായിരുന്നുവെന്നും പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. മൂന്നാർ സിപിഐ ഓഫിസിനെതിരെയാണ് നടപടിയെന്ന് രത്തൻ ഖേൽക്കർ മറച്ചുവെച്ചു. നിയമ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് ഖേൽക്കർ നടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അത് രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും സുരേഷ് കുമാർ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.

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