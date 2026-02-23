ETV Bharat / state

'ലോക്‌സഭയിൽ തൃശൂർ, ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ'; വീണ്ടും വോട്ട് മാറ്റി സുരേഷ് ഗോപി, പരിഹസിച്ച് അനിൽ അക്കര

ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ അച്യുതം ഫ്ലാറ്റിലാണ് പുതിയ വോട്ട് ചേർത്തത്. സിനിമയിലെ 'കുമ്പിടി' കഥാപാത്രത്തോട് ഉപമിച്ചാണ് അനിലിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ഭാവിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാനാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താത്പര്യമുണ്ട്.

സുരേഷ് ഗോപി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 5:31 PM IST

തൃശൂർ: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വോട്ട് ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള അച്യുതം ഫ്ലാറ്റിലെ വിലാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പുതിയതായി വോട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ 137-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ 697-ാം നമ്പർ വോട്ടറായാണ് നിലവിൽ അദ്ദേഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തൃശൂർ നെട്ടിശ്ശേരിയിലുള്ള വാടക വീടിൻ്റെ വിലാസത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. അന്ന് നെട്ടിശ്ശേരിയിലെ സ്കൂളിലെത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹവും കുടുംബാംഗങ്ങളും സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്. ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുള്ള നിരവധി ആളുകളെ തൃശൂരിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് അന്ന് ശക്തമായ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു. അതിന് മുൻപ് നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാകട്ടെ, തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ മേൽവിലാസത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ നേരിട്ട് ഫോം സമർപ്പിച്ചാണ് വോട്ട് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചത്. ഗുരുവായൂരിലെ അച്യുതം ഫ്ലാറ്റ് സ്വന്തമായി ഉള്ളതിനാൽ ഈ മേൽവിലാസത്തിലേക്ക് വോട്ട് മാറ്റുന്നതിൽ നിയമപരമായി യാതൊരുവിധ തടസങ്ങളുമില്ലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. നിയമപരമായി ഇതിൽ തെറ്റില്ലെങ്കിലും ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിലും വോട്ട് മാറ്റുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും കൗതുകമുണർത്തുന്ന കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങളും പരിഹാസവും

തുടർച്ചയായി വോട്ട് മാറ്റുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ എംഎൽഎയുമായ അനിൽ അക്കര രംഗത്തുവന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തും ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരും ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഗുരുവായൂരിലുമാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വോട്ടുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മലയാള സിനിമയിലെ കുമ്പിടി എന്ന കഥാപാത്രത്തോട് ഉപമിച്ചാണ് അനിൽ അക്കര തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഹാസം ഉന്നയിച്ചത്. ഇത്തരം നടപടികൾ രാഷ്ട്രീയമായ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന വിമർശനവും ശക്തമാണ്.

ഗുരുവായൂരുമായുള്ള ബന്ധം

പുതിയ വിലാസത്തിലേക്ക് വോട്ട് മാറ്റിയതിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായൂർ ബന്ധം വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാനാകാൻ വലിയ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻപ് പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പനെ വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും തൊഴാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരനും ഇതേ അച്യുതം ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെയാണ് നിലവിൽ താമസമൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

