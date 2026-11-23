മലമ്പുഴ ഉദ്യാനം ക്രിസ്മസിന് മുൻപ് തുറക്കും; നിർമാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി സുരേഷ് ഗോപി
ഒരു മണിക്കൂറോളം ഉദ്യാനത്തിനുള്ളിൽ ചെലവഴിച്ച മന്ത്രിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പദ്ധതിയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തെയും നിർമാണ പുരോഗതിയെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു നൽകി.
Published : November 23, 2026 at 12:37 PM IST
പാലക്കാട്: കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ സ്വദേശ് ദർശൻ 2.0 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്ന പാലക്കാട് മലമ്പുഴ ഉദ്യാനം കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി സന്ദർശിച്ചു. നിർമാണ പുരോഗതി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തിയ മന്ത്രി, ക്രിസ്മസിന് മുൻപ് ഉദ്യാനം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗതയിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും അദ്ദേഹം പൂർണ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.
പാലക്കാട് എംപി വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ, മലമ്പുഴ എംഎൽഎ എ. പ്രഭാകരൻ, അകത്തേത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സുജിത്ത്, ഉദ്യാന നവീകരണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സി. കൃഷ്ണകുമാർ, ജില്ല കലക്ടർ സുധീർ കെ. എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കൊപ്പം സന്ദർശനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒരു മണിക്കൂറോളം ഉദ്യാനത്തിനുള്ളിൽ ചെലവഴിച്ച മന്ത്രിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പദ്ധതിയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തെയും നിർമാണ പുരോഗതിയെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു നൽകി.
വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഫലം കണ്ടു; നിർമാണം ഊർജിതം
മലമ്പുഴ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ 70 കോടി രൂപയോളം അനുവദിച്ചിട്ടും പണികൾ ആരംഭിക്കാത്തതിൽ കഴിഞ്ഞ സന്ദർശന വേളയിൽ സുരേഷ് ഗോപി കടുത്ത വിമർശനവും അതൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാകുകയും തുടർ അവലോകനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും മലമ്പുഴയിൽ എത്തിയതും. പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കി വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് മികച്ച അനുഭവം ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സന്ദർശന ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ മലമ്പുഴ ഉദ്യാനം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതോടെ പാലക്കാടിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഏകോപിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തടസങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചതായും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. റോപ്പ് വേ, യക്ഷി ശിൽപം, അണക്കെട്ട് എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന മലമ്പുഴയുടെ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ആധുനികവത്കരണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. സുസ്ഥിരവും ഉത്തരവാദിത്തപൂർണവുമായ ടൂറിസം വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതിയാണ് സ്വദേശ് ദർശൻ 2.0. ഇതിലൂടെ പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വലിയ ഉണർവുണ്ടാകും.
ഇ20 പെട്രോളിൽ ആശങ്ക വേണ്ട
ഉദ്യാന സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകവെ, ഇ20 പെട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന ആശങ്കകളിലും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തത വരുത്തി. ഇ20 പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ യാതൊരുവിധ ആശങ്കയ്ക്കും അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുടെയും പരിശോധനകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഇ20 വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി, വരും ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇ30, ഇ40 എന്നീ ഇന്ധന മിശ്രിതങ്ങളിലേക്കും രാജ്യം കടക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ധന ഇറക്കുമതി ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയോടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വിശദീകരിച്ചു. കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറച്ച് ഹരിത ഊർജത്തിലേക്ക് മാറാനുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് എഥനോൾ കലർത്തിയുള്ള പെട്രോൾ വിതരണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കർഷകർക്കും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.
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