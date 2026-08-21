'ലോകത്തെ മികച്ച 50 ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നാകും'; സുരേഷ് ഗോപി
അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്
Published : August 21, 2026 at 8:09 AM IST
കൊല്ലം: അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പ്രദേശത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇക്കോ റിക്രിയേഷൻ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നേരിട്ടെത്തി വിലയിരുത്തി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ച വിവിധ ടൂറിസം പദ്ധതികളുടെ ഭൗതിക പുരോഗതി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് അദ്ദേഹം വിവിധ ജില്ലകളിലെത്തിയത്.
അഷ്ടമുടിയിൽ ബൃഹത് വികസനം
കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പമാണ് മന്ത്രി പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. കൊല്ലം മറീന, പുനർജനി കോംപ്ലക്സ്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹെറിറ്റേജ് ട്രെയിൽ, ഫ്ലോട്ടിങ് റെസ്റ്റോറൻ്റ്, അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക്, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രധാന നിർമാണ സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തി. പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതിയിൽ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
2024 മുതൽ അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനാണ് തലശ്ശേരി മുതൽ ശിവഗിരി വരെ സന്ദർശിക്കുന്നതെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന 50 പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉറപ്പായും കേരളത്തിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അഷ്ടമുടിക്കായലിൻ്റെ സ്വാഭാവിക സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ സഹായകമാകും.
അവലോകന യോഗങ്ങളും പുലിക്കളി വിവാദവും
സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശിവഗിരി സർക്യൂട്ട് പദ്ധതിയുടെയും ശാന്തിഗിരി പ്രസാദ് പദ്ധതിയുടെയും പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക അവലോകന യോഗങ്ങളിലും കേന്ദ്രമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു. കെടിഡിസി അക്വാ ലാൻഡിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ്, ഐടിഡിസി എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശിവഗിരി, ശാന്തിഗിരി ആശ്രമ പ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും സംബന്ധിച്ചു.
തൃശൂർ പുലിക്കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രമുഖ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ വികെ ശ്രീരാമൻ നടത്തിയ വിമർശനങ്ങളിൽ സുരേഷ് ഗോപി വിയോജിപ്പും സങ്കടവും രേഖപ്പെടുത്തി. പുലിക്കളി കലാകാരന്മാർ അനുഭവിക്കുന്ന ത്യാഗം ചെറുതല്ലെന്നും അവരെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കണ്ട് കരുതൽ നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുലർച്ചെ അഞ്ചുമണി മുതൽ ഇനാമൽ പെയിൻ്റ് അടക്കം പൂശി നിൽക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ വലിയ ത്യാഗമാണ് സഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മാനുഷിക പരിഗണന മുൻനിർത്തി പ്രകൃതിദത്തമായ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർക്ക് പ്രത്യേക കരുതൽ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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അഷ്ടമുടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീരദേശ മേഖലകളിൽ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിച്ച് വികസന പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അന്താരാഷ്ട്ര ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തെ ഒന്നാമതെത്തിക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും വൻ കുതിപ്പേകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
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