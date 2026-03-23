'പൂരം കലക്കിയതുപോലെ ഗ്യാസ് വിതരണവും കലക്കാൻ ശ്രമം'; സർക്കാരിനെതിരെ സുരേഷ് ഗോപി
വിതരണത്തിലെ വീഴ്ചയ്ക്ക് പൂർണ ഉത്തരവാദി മുഖ്യമന്ത്രിയും കലക്ടർമാരും. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്യാസ് വിഹിതം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെട്ടിക്കുറച്ചു. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേക വാർ റൂം തുറന്നു.
Published : March 23, 2026 at 7:27 AM IST
തൃശൂർ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തൃശൂർ പൂരം കലക്കിയതുപോലെ സംസ്ഥാനത്തെ പാചകവാതക വിതരണവും കലക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടന്നതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. 2024ലെ പൂരം തടസപ്പെടുത്തലിന് സമാനമായ നീക്കമാണ് ഗ്യാസ് വിതരണത്തിലും ഉണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. 2026ലെ തൃശൂർ പൂരം എക്സിബിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പാചകവാതക വിതരണത്തിലെ വീഴ്ച
വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മൊത്തം വിതരണത്തിൻ്റെ 20 ശതമാനം അനുവദിക്കാൻ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചു. പൂരം തടസപ്പെടുത്തിയതിന് സമാനമായി പാചകവാതക വിതരണം തടസപ്പെടുത്താനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സാധാരണക്കാർക്കും ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും പാചകവാതക ക്ഷാമം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ഗാർഹിക വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ സാമൂഹിക അടുക്കളകളിലും റസ്റ്റോറൻ്റുകളിലും എൽപിജി ഉപയോഗത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഹോട്ടലുകൾക്ക് 20 ശതമാനം വാണിജ്യ പാചകവാതകം നൽകാനും ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാൻ കലക്ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി. ധൈര്യശാലികളായ കലക്ടർമാരെയാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇറാൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പലരും പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പങ്കില്ല. കുവൈറ്റ് യുദ്ധകാലത്ത് ഡീസൽ സംഭരണത്തിൽ സമാനമായ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ ആരും വിമർശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. എൽപിജി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികളെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കലക്ടർമാർക്ക് പൂർണ ചുമതല
സംസ്ഥാനത്തെ പാചകവാതക വിതരണത്തിൻ്റെ പൂർണ മേൽനോട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ്. അദ്ദേഹം അത് 14 ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് കൈമാറി. വിതരണത്തിൽ ഇനിയും വീഴ്ചയുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കലക്ടർമാർക്കുമായിരിക്കും. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേക വാർ റൂം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. പൊതുമേഖല പെട്രോളിയം കമ്പനികളുടെ സംസ്ഥാന മേധാവികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിലപ്പോവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പൂരം കലക്കലും പൊലീസും
തൃശൂർ പൂരം തടസപ്പെട്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പക്വതയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റവും അനുഭവക്കുറവും കൊണ്ടാണെന്ന് 2025ലെ അവലോകന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ മറ്റൊരു സത്യവാങ്മൂലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. തൃശൂർ പൂരത്തിന് മുമ്പില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള പൊലീസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് വലിയ തോതിൽ ജനരോഷത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. 2024 ഏപ്രിലിൽ നടന്ന പൂരത്തിനിടെയുണ്ടായ ഈ പൊലീസ് ഇടപെടലുകളും വിവാദങ്ങളും ആഘോഷത്തിൻ്റെ തിളക്കം കെടുത്തി. ഇത് പൂരപ്രേമികൾക്ക് കടുത്ത നിരാശയുണ്ടാക്കിയെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
