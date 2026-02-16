ETV Bharat / state

'മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ആ 5 വരികൾ കാണാനില്ല'; പൂരം കലക്കലിൽ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സുരേഷ് ഗോപി

താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയല്ലെന്നും, അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്കും റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളും തമ്മിലുള്ള വൈരുധ്യമാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതെന്നും സുരേഷ് ഗോപി.

സുരേഷ് ഗോപി മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 16, 2026 at 4:26 PM IST

എറണാകുളം: പൂരം കലങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ താൻ നൽകിയ സുപ്രധാന മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. തൃശൂർ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്ര മൈതാനവുമായി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ബന്ധമുള്ള മണ്ണിലിരുന്നാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ആമുഖമായി പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പൂരം നടത്തിപ്പിലുണ്ടായ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് തുറന്നടിച്ചു. പൂരം നടത്തിപ്പിലുണ്ടായ പാളിച്ചകളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ തൻ്റെ മൊഴി പൂർണമായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം പൂരം ഭംഗിയായി നടത്തുന്നതിനായി ജനുവരി അവസാനമോ ഫെബ്രുവരിയിലോ മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൈയെടുത്ത് വിളിച്ചുചേർത്ത ഓൺലൈൻ അവലോകന യോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് സുരേഷ്ഗോപി പ്രധാനമായും പരാമർശിച്ചത്. രഹസ്യസ്വഭാവമില്ലെങ്കിലും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം ലിങ്ക് ലഭിക്കുന്ന 'ക്ലോസ് ക്ലോസ്‌ഡ്' രീതിയിലായിരുന്നു യോഗം.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രി കെ രാജൻ്റെയും പ്രത്യേക നിർബന്ധപ്രകാരമാണ് താൻ അതിൽ പങ്കെടുത്തത്. യോഗം നടക്കുന്നതിൻ്റെ തലേദിവസം തന്നെ ഇരുവരും തന്നെ വിളിച്ച് യോഗത്തിൽ തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് അവലോകന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വരികളിൽ ഒരു വരി താൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മൊഴിയായി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരിടത്തുപോലും അത് നിഴലിച്ചു കാണുന്നില്ലെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി വിമർശിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന രീതിയിൽ പൂരം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 'അപക്വമായ നടപടികളിലൂടെ' അത് അലങ്കോലപ്പെട്ടുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തവണ അത്തരം പിഴവുകൾ ആവർത്തിക്കരുതെന്നും പൂരം ഭംഗിയായി നടത്തുന്നതിനായുള്ള ഭരണപരമായ കാര്യക്ഷമത അഥവാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷണൽ എഫിഷൻസി ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അപക്വമായ നടപടികളാണ് പൂരം അലങ്കോലപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ സമ്മതിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, അപക്വമായ നടപടികൾ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ചോദിക്കുന്നു.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെങ്ങനെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ശരിയാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ താൻ ആളല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ പങ്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞ സുരേഷ് ഗോപി, മുഖ്യമന്ത്രി ഉപയോഗിച്ച വാക്കും റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളും തമ്മിലുള്ള വൈരുധ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സത്യം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെന്നും യഥാർഥ വസ്തുതകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

