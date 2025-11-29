'പുലികളി സംഘങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം വൈകാന് കാരണം ടൂറിസം വകുപ്പ്'; രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി സുരേഷ് ഗോപി
സര്ക്കാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി. പുലികളി സംഘങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം വൈകാന് കാരണം ടൂറിസം വകുപ്പ്. കലുങ്ക് സദസിലാണ് രൂക്ഷ വിമര്ശനം.
Published : November 29, 2025 at 1:14 PM IST
തൃശൂർ: പുലികളി സംഘങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം വൈകാൻ കാരണം ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ അനാസ്ഥയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. ഇതിനായി സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് ചെലവ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഓരോ പുലികളി സംഘത്തിനും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു കേന്ദ്ര ധനസഹായമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. കലുങ്ക് സദസിൽ സംസാരിക്കവേയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
300ഓളം സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം ഇതൊക്കെയാണ്. കേരളത്തിൽ എത്ര സ്കൂളുകൾ തകർന്ന് വീണു. കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ് പിഎം ശ്രീയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കാണ് ഭയമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി ചോദിച്ചു.
"ലൂർദ്ദ് കത്തീഡ്രലിൽ കിരീട സമർപ്പണത്തിന് മാധ്യമങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചില്ല. പോയത് സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിനാണ്. മാധ്യമങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ്. ലൂർദ് പള്ളിയിലേക്ക് പാർട്ടി നേതാക്കളെയും വിളിച്ചില്ലെന്നും" സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
