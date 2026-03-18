ETV Bharat / state

"സുരേന്ദ്രൻ എവിടെ?" തിരഞ്ഞ് സുരേഷ് ഗോപി; സതീശൻ്റെ 24 മണിക്കൂർ 108 മണിക്കൂറാണെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ

പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസിന് സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും സിപിഎമ്മിൽ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിധം വിമതശല്യം രൂക്ഷമാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ

Suresh Gopi, K Surendran
സുരേഷ് ഗോപി, കെ സുരേന്ദ്രന്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 18, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊഴുക്കുന്നതിനിടെ കാസർകോട് കുമ്പളയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി കെ സുരേന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള രസകരമായ സംഭാഷണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നു. സുരേന്ദ്രൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനെത്തിയ സുരേഷ് ഗോപി സുരേന്ദ്രനെ കാണാതെ തിരയുന്ന സംഭാഷണമാണ് വൈറലാകുന്നത്.

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് കുമ്പളയിൽ സുരേഷ് ഗോപി പ്രചാരണത്തിനെത്തിയത്. പ്രചരണം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി സുരേന്ദ്രനെ തിരഞ്ഞത്. 'സുരേന്ദ്രൻ എവിടെ, മുന്നേ വാ...' എന്നായിരുന്നു സംഭാഷണം. ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അശ്വിനിക്ക് ഷാൾ അണിയിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ സുരേന്ദ്രൻ എത്തുകയും ചെയ്തു.

നിശ്ചയിച്ചതിലും നേരത്തെ പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് എത്തിയ സുരേഷ് ഗോപി കുമ്പള ടൗണിൽ ചുമരെഴുതുകയും ചെയ്തു. എൻഡിഎ കൺവീനർ വിജയ് കുമാർ റൈ, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ വി രവീന്ദ്രൻ, സുരേഷ് കുമാർ ഷെട്ടി, കുമ്പള മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് സുനിൽ അനന്തപുരം, വിക്രം പൈ, സുധാകർ കാമത്ത്, പ്രേമലത എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ സംബന്ധിച്ചു.

പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസിന് സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും സിപിഎമ്മിൽ ചരിത്രത്തിലില്ലാത്ത വിധം വിമതശല്യം രൂക്ഷമാണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. വി ഡി സതീശൻ്റെ 24 മണിക്കൂർ 108 മണിക്കൂറാണെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ മനസിലായി. 72 മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവര്‍ക്ക് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിശ്ചയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിച്ചില്ല. വലിയ തോതിലുള്ള ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളാണ് എല്‍ഡിഎഫിലും യുഡിഎഫിലും നടക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളില്‍പ്പോലും യുഡിഎഫിന് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിശ്ചയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ നിർണായക ശക്തിയായി മാറും. യുഡിഎഫിനോ എൽഡിഎഫിനോ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടില്ലെന്നുറപ്പാണ്. വലിയ രാഷ്ടീയമാറ്റത്തിനാണ് കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപി രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക ഇന്ന് വൈകിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ബിജെപിയിൽ എവിടെയും തർക്കമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


ആസന്നമായ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നിർണായക ശക്തിയാകുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർകോട് എത്തിയ കേന്ദ്ര മന്ത്രിശോഭ കരന്ദ്ലാജെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എൻഡിഎ മഞ്ചേശ്വരം നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പൈവളികെ പഞ്ചായത്തിലെ സോങ്കല്ലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ. കേരളത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരെ ഓർത്ത് മോദി സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതികൾ പേര് മാറ്റിയെങ്കിലും നടപ്പാക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ തയാറാകണമായിരുന്നുവെന്ന് ശോഭ കരന്ദ്ലാജെ പറഞ്ഞു. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് വയോ യോജന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Also Read: ഷാഫി പടുത്തുയർത്തിയ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉരുക്ക് കോട്ട തകരുമോ? പിഷാരടിയും ശോഭ സുരേന്ദ്രനും പാലക്കാട് നേർക്കുനേർ

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026
സുരേഷ് ഗോപി
ബിജെപി
SURESH GOPI HUNTS FOR K SURENDRAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.