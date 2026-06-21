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കേരളത്തിൽ എയിംസ് വിദൂരമല്ല; യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനത്തെ പ്രശംസിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി

ഏക സിവിൽ കോഡ് മുസ്‌ലിം വനിതകൾക്ക് കരുത്താകും. കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ കേരളം അറിയുന്നില്ലെന്നും വിമർശനം.

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കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 7:40 PM IST

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കോട്ടയം: കേരളത്തിൽ എയിംസ് (AIIMS) യാഥാർഥ്യമാകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, യുവജനക്ഷേമ സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് ഗവൺമെൻ്റും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനോഭാവമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അവരുടെ മനസ്ഥിതി തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. രാജ്യാന്തര യോഗാ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബിജെപി കോട്ടയം ജില്ലാ ഘടകം സംഘടിപ്പിച്ച 'നവഭാരത സദസ് വികസിത ഭാരത കൺവൻഷൻ' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായാൽ അടുത്ത ബജറ്റിൽ എയിംസ്

എയിംസിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ രേഖാമൂലം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ വരാനിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ തന്നെ അത് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. "നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അടുത്ത ബജറ്റിൽ തന്നെ അത് യാഥാർഥ്യമായേക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത ബജറ്റിൽ. ഏതായാലും കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല," സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ അനുകൂല നിലപാട് പദ്ധതി വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഏക സിവിൽ കോഡ് മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് കരുത്താകും

രാജ്യത്ത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് (UCC) നടപ്പാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക മതവിശ്വാസികൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്‌ലിം വനിതകൾക്കും വലിയ രീതിയിൽ കരുത്ത് പകരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. മുൻപ് മുസ്‌ലിം വനിതകൾക്കായി 'മുത്തലാഖ്' പോലെയുള്ള ചടുലമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയ കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ അടുത്ത വലിയ ചുവടുവെപ്പാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്നും, ഇതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസത്തിലെ വനിതകൾക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യമായി 'നാരി ശക്തി' എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെൻ്റ് മുതൽ പഞ്ചായത്ത് വരെ സ്ത്രീകൾക്കായി ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാർലമെൻ്റിൽ 33 ശതമാനം വനിതാ സംവരണം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിനെ ചിലർ ചവിട്ടിത്തേക്കുകയാണ് ചെയ്‌തതെന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസിക നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

വികസനം ലോകം അംഗീകരിച്ചു; കേരളം അറിയുന്നില്ല

കാർഷിക മേഖലയിലെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ വികസന നടപടികൾ രാജ്യപുരോഗതിയും ജനക്ഷേമവും മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഈ നീക്കങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടും കേരളത്തിലെ ചിലർ ഇതിനെ ചെറുതായി കാണുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷം കൊണ്ട് കേന്ദ്രം എന്തൊക്കെ ചെയ്‌തുവെന്നും അത് ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നേട്ടമുണ്ടായി എന്നും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന വലിയ വിഷമം പ്രധാനമന്ത്രിക്കുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

UNIFORM CIVIL CODE KERALA
AIIMS KERALA BUDGET
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