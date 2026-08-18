"ഇത് മോദിയുടെയോ എൻ്റെയോ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടല്ല", പുലിക്കളി സംഘങ്ങള്ക്കുള്ള ധനസഹായത്തില് ആഞ്ഞടിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി
ചെയ്യാത്ത തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ, കേവലം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മാത്രം പേരിൽ തനിക്കെതിരെ ചിലർ അധമപ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി
Published : August 18, 2026 at 10:52 AM IST
തൃശൂർ: തൃശൂരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പെരുമയായ പുലിക്കളിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പ് അനുവദിച്ച 24 ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായ വിതരണ ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. താൻ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷത്തോടെയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.
ചെയ്യാത്ത തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ, കേവലം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മാത്രം പേരിൽ തനിക്കെതിരെ ചിലർ അധമപ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി കുറ്റപ്പെടുത്തി. വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും മറുപടിയായാണ് മന്ത്രിയുടെ ഈ വൈകാരിക പ്രതികരണം.
"ഇത് മോദിയുടെയോ സുരേഷ് ഗോപിയുടെയോ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടല്ല"
കേന്ദ്രസഹായം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം വേദിയിൽ മറുപടി നൽകി. "മോദിയുടെയോ അമിത് ഷായുടെയോ സുരേഷ് ഗോപിയുടെയോ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല ഈ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഫണ്ടാണ്. ജനങ്ങൾ ഒടുക്കുന്ന ചുങ്കത്തിൽ (നികുതി) നിന്നാണ് ഈ ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നത്," സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി.
വലിയ സന്തോഷത്തോടെയല്ല താൻ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് തുറന്നടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുരേഷ് ഗോപി തൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. തൃശൂരിൻ്റെ തനത് സംസ്കാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ അട്ടിമറിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ടൂറിസം വകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുൻ ടൂറിസം സെക്രട്ടറിയും ഇതിനായി അധമ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"ഇത് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയോ അമിത് ഷായുടെയോ സുരേഷ് ഗോപിയുടെയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു നൽകുന്ന പണമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഫണ്ടാണ്. താൻ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ ഇതിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ പിശാചുക്കൾ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടി വരും." അദ്ദേഹം രോഷാകുലനായി പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിൽ നേരിട്ട കാലതാമസത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വരുത്തിയ വീഴ്ചയാണ് തുക വൈകാൻ ഇടയാക്കിയത്. പരിപാടികളിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 'ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ' ലോഗോ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നത് നിയമപരമായ വീഴ്ചയായിരുന്നു.
എന്നാൽ തൃശൂരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രൗഢിക്ക് മങ്ങലേൽക്കരുത് എന്ന നിർബന്ധത്താൽ, ഭാവിയിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക കേസായി പരിഗണിച്ചാണ് കേന്ദ്രം തുക അനുവദിച്ചത്. താൻ ജനപ്രതിനിധിയായി ജയിച്ചു വന്ന നാടിൻ്റെ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും, രാഷ്ട്രീയ വിരോധത്തിൻ്റെ പേരിൽ തൃശൂരിൻ്റെ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന നിലപാട് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾക്ക് 24 ലക്ഷം രൂപയുടെ കേന്ദ്രസഹായം
കേന്ദ്ര ടൂറിസം–പെട്രോളിയം സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടലിൻ്റെ ഫലമായാണ് തൃശൂരിലെ പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു തുക കേന്ദ്ര ഫണ്ടായി ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചത്. 2025-ലെ പുലിക്കളിയിൽ പങ്കെടുത്ത വിവിധ സംഘങ്ങൾക്കായാണ് 24 ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായം ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തത്. കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്കും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും ശേഷം പ്രതിസന്ധിയിലായ പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമേകുന്നതാണ് ഈ കേന്ദ്ര ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ ധനസഹായം.
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