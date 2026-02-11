എയിംസ്: പന്ത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കോർട്ടിൽ; 4 പേരുകൾ നൽകണം, വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടം ആലപ്പുഴയെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

ETV Bharat / state

കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നിലവിൽ മതിയായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളതിനാലാണ് സൗകര്യങ്ങൾ കുറവുള്ള ഇടങ്ങളിൽ എയിംസ് വേണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തൃശൂരും ഇതിനായി പരിഗണിക്കാവുന്ന സ്ഥലമാണ്.

Published : February 11, 2026 at 4:17 PM IST

കൊല്ലം: കേരളത്തിൽ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിനുണ്ടെന്നും അതിൻപ്രകാരം നാല് സ്ഥലങ്ങളെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദേശിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആവശ്യത്തിലധികം സജ്ജമാണ്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനം മുൻനിർത്തി മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവിടെ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്.

സ്ഥലം കണ്ടെത്തേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഗവൺമെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയായി ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ തടസമില്ലാതെ മൂന്നോ നാലോ സ്ഥലങ്ങൾ നിർദേശിക്കപ്പെടുകയും ഒരിടത്ത് പണി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത മാതൃക അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആവശ്യമായ സ്ഥലവും സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണെന്ന് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചാൽ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രയാസമില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി.

ആലപ്പുഴയിൽ എയിംസ് വരണമെന്നത് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലപാടാണെന്നും 2015 മുതൽ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആലപ്പുഴയിലെ മെഡിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

കേരളത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൃശൂരും വികസന സാധ്യതകളുള്ള ഇടമാണ്. തൃശൂരിൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ആരോഗ്യമന്ത്രിയോ ആയല്ല, മറിച്ച് ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തയച്ച ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും കേരളത്തിൽ എയിംസ് വരുമെന്നും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ വികസനം അസാധ്യമാംവിധം സാന്ദ്രത കൂടിയ അവസ്ഥയിലാണെന്നും വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുടെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളും പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരത്തും സമാന സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു.

എയിംസ് വിഷയം കൂടാതെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ കാർഷിക, വ്യോമയാന, ആയുഷ്, ബാങ്കിങ് മേഖലകളിലെ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൊല്ലത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. വികസന കാര്യങ്ങളിൽ കേരളം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും ബജറ്റിലെ ദീർഘവീക്ഷണവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2047ഓടെ വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ദീർഘവീക്ഷണമാണ് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പാദത്തിലെ ആദ്യ ബജറ്റാണിത്. രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കും അവകാശികൾക്കും ആവശ്യമായ പുതിയ ജീവിതരൂപരേഖ (ലൈഫ് ഡിസൈൻ) ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എംഎസ്എംഇ, സെമികണ്ടക്ടർ, ബയോ ഫാർമ, ആയുഷ്, എയിംസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പുരോഗതിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പുതിയ യാത്രാപഥമാണ് ബജറ്റിലൂടെ തുറന്നുനൽകിയിരിക്കുന്നത്.

കാർഷിക, മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല

കർഷകർക്കായി 'ഭാരത് വിസ്താര' (വിർച്വലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ടു ആക്സസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസോഴ്സസ്) എന്ന പേരിൽ ബഹുഭാഷ എഐ ഉപകരണം പുറത്തിറക്കും. അഗ്രിസ്റ്റാക്ക് പോർട്ടലുകളെയും കാർഷിക രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഐസിഎആർ പാക്കേജുകളെയും എഐ സംവിധാനങ്ങളുമായി ഇത് സംയോജിപ്പിക്കും.

കർഷകർക്ക് ഇഷ്ടാനുസൃതമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ കൃഷിയിടത്തിലെ ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കൃഷിയിലെ അപകടസാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയുടെ നവീകരണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പാവപ്പെട്ടവരും നാമമാത്ര വരുമാനമുള്ളവരുമായ കുടുംബങ്ങളുടെ കാർഷിക വരുമാനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 16 ശതമാനവും ലഭിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നാണ്.

വെറ്ററിനറി, പാരാ വെറ്ററിനറി കോളജുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും വായ്പയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച മൂലധന സബ്സിഡി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കും. വെറ്ററിനറി പ്രൊഫഷണലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരത്തോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഗുണനിലവാരമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സംരംഭകത്വ വികസനത്തിന് ഈ മേഖലയിൽ പിന്തുണ നൽകും.

കന്നുകാലി വളർത്തൽ സംരംഭങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിനും ആധുനികവൽക്കരണത്തിനുമായി വായ്പയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച സബ്സിഡി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും. മൃഗസമ്പത്ത്, ക്ഷീരവികസനം എന്നിവയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഏകീകൃത മൂല്യ ശൃംഖലകളുടെ നിർമാണം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ രൂപീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

വ്യോമയാന, ആയുഷ്, ബാങ്കിങ്

വ്യോമയാന മേഖലയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിവിലിയൻ വിമാനങ്ങൾ, പരിശീലന വിമാനങ്ങൾ, മറ്റ് വിമാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾക്കും ഭാഗങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഒഴിവാക്കും. കൂടാതെ, പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ യൂണിറ്റുകൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കോ (എംആർഒ), വിമാന ഭാഗങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിനോ ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വികസിത ഭാരതമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി ആയുഷ് മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് പുതിയ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ സ്ഥാപിക്കും. ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനും വിദഗ്ധരായ ജീവനക്കാരുടെ സേവനവും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ആയുഷ് ഫാർമസികൾ നവീകരിക്കും. പാരമ്പര്യ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ഗവേഷണവും പരിശീലനവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജാംനഗറിലെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഗ്ലോബൽ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ സെൻ്റർ ആധുനികവൽക്കരിക്കും. ബാങ്കിങ് മേഖലയെ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ 'ഹൈ ലെവൽ കമ്മിറ്റി ഓൺ ബാങ്കിങ് ഫോർ വികസിത് ഭാരത്' രൂപീകരിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി അറിയിച്ചു.

