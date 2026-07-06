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പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം; കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇടപെടൽ

രണ്ടുദിവസത്തിനകം വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും, നിലവിലെ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഇത്തവണ കൂടുതൽ കേന്ദ്രസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി

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പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയായി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇടപെടൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 6, 2026 at 10:00 AM IST

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തൃശൂർ: കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തൃശൂർ പുലിക്കളി മഹോത്സവത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായം ലഭിക്കാത്ത വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടലുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. തടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പുലിക്കളി സംഘങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.

രണ്ടുദിവസത്തിനകം വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നിലവിലെ ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ, ഇത്തവണ കൂടുതൽ കേന്ദ്രസഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന തൃശൂരിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകമായ പുലിക്കളിയുടെ നടത്തിപ്പിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവാണുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ കലാകാരന്മാരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കുമെന്നും സാമ്പത്തിക പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.

പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയായി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇടപെടൽ (ETV Bharat)

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വീഴ്‌ചയെന്ന് വിലയിരുത്തൽ
കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുവദിച്ച ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിന് വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചതാകാം ഫണ്ട് തടസപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്നാണ് യോഗത്തിലെ പ്രധാന വിലയിരുത്തൽ. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെയും ജില്ല ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെയും (ഡിടിപിസി) പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും സുരേഷ് ഗോപി വിശദീകരണം തേടി. വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

പ്രതീക്ഷയോടെ പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾ
കേന്ദ്രസഹായം സംബന്ധിച്ച് മാസങ്ങളായി വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ശക്തമായ സമരപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ പുലിക്കളി കൂട്ടായ്‌മ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ പ്രശ്‌നപരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിവിധ പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾ. യോഗത്തിൽ വിവിധ പുലിക്കളി ദേശങ്ങളിലെ ഭാരവാഹികൾ, കലാസംഘങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ, സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിലെയും ഡിടിപിസിയിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബിജെപി കോർപറേഷൻ കൗൺസിലർമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

അതേസമയം, ഈ വർഷത്തെ പുലിക്കളി നടത്താനായുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും ഇതിനായി ജില്ല കലക്‌ടർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായും പൂങ്കുന്നം പുലിക്കളി സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ കേശവദാസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫണ്ടിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഓരോ വർഷവും പുലിക്കളി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് സംഘാടകർ നേരിടുന്നത്. പുലികൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ചായം പൂശുന്നതിനും, വാദ്യമേളങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും, നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വലിയ തുകയാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്.

പലപ്പോഴും സ്പോൺസർമാരെയും നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ദേശക്കാർ ഈ തുക കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം ഇവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. തൃശൂരിൻ്റെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമുള്ള പുലിക്കളി കാണാൻ വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നഗരത്തിൽ എത്താറുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫണ്ട് തടസപ്പെട്ടത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്.

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TAGGED:

THRISSUR PULIKALI GROUPS
CENTRAL GOVRNMENT FUND
UNION MINISTER SURESH GOPI RESPONES
ARTIST WANT FINANCIAL AID
THRISSUR PULIKKALI FUND ISSUE

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