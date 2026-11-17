"E20 ഇന്ധനത്തിൻ്റെ സയൻസ് അറിയാത്ത പൊട്ടന്മാരാണ് വിമർശിക്കുന്നത്," സുരേഷ് ഗോപി
പെട്രോളിൽ എഥനോൾ ചേർക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലർ അനാവശ്യമായ പരിഭ്രാന്തി പരത്തുകയാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി
Published : November 17, 2026 at 4:28 PM IST
തൃശൂർ: പെട്രോളിൽ എഥനോൾ ചേർക്കുന്ന E20 ഇന്ധന പദ്ധതിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും അവയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. E20 ഇന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരുവിധ ആശങ്കകളും വേണ്ടെന്നും, ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതുവരെ ഒരൊറ്റ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ക്ലെയിമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതികളൊന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇന്ധന മിശ്രണത്തിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം അറിയാത്തവരാണ് വിമർശിക്കുന്നത്
പെട്രോളിൽ എഥനോൾ ചേർക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിലർ അനാവശ്യമായ പരിഭ്രാന്തി പരത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കന്നാസുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആരെങ്കിലും ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവർക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ചിലർ E20 യെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ പൊട്ടന്മാർക്ക് അതിൻ്റെ സയൻസ് അറിയില്ല. എഥനോൾ ബ്ലെൻഡിംഗ് മെഷീൻ കൃത്യമായി 20 ശതമാനം വരുന്ന രീതിയിലാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 20 ശതമാനം കടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ എഥനോൾ കലർന്നത് കാരണം വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഔദ്യോഗിക പരാതികളോ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകളോ ഇതുവരെ മന്ത്രാലയത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
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ബ്രസീൽ പോലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ദശാബ്ദങ്ങളായി ഉയർന്ന അളവിൽ (E27 മുതൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങളിൽ E85/E100 വരെ) എഥനോൾ ബ്ലെൻഡിങ് വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തെ പല പ്രമുഖ രാജ്യങ്ങളും എഥനോൾ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിൽ വെറും 20% ചേർത്തതിനെതിരെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഭീതി പരത്താനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആലപ്പുഴ കമ്മ്യൂണിസം കൊണ്ട് തുലഞ്ഞു: സുരേഷ് ഗോപി
കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെയും വികസന വിഷയങ്ങളെയുംക്കുറിച്ചും മന്ത്രി രൂക്ഷമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി. കമ്മ്യൂണിസം കാരണം തകർന്ന ജില്ലയാണ് ആലപ്പുഴ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, മുൻപ് ആലപ്പുഴയിൽ വരുമെന്ന് കരുതിയ എയിംസ് ഇപ്പോൾ തൃശൂരിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തൃശൂരിന് ലഭിക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്നും തുറന്നുപറഞ്ഞു. തൃശൂരില് സ്ഥലം തരുമോ ഇല്ലയോ എന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേരളസർക്കാരാണ്. തനിക്ക് നിർദേശിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ. കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ 450 ഏക്കർ ആണ് കിടക്കുന്നത്. അതിൽ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്ര ആയിരം ഹെക്ടർ ആണ് പാടങ്ങളാണ് തരിശായി കിടക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി ചോദിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇന്ധന മാറ്റവും സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടും
ഫോസിൽ ഫ്യൂവലുകളിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ലെന്നും, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഊർജ സംരക്ഷണത്തിനുമായുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ഹൈഡ്രജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാവിയിലെ ഇന്ധന സ്രോതസുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം സർക്കാരിൻ്റെ വെറും വാഗ്ദാനമല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ മാറ്റമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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