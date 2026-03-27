ഈസ്‌റ്റർ ദിനത്തില്‍ ജെഇഇ പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ ഉടൻ ഇ-മെയിൽ അയക്കുക; ഫെയ്‌സ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റുമായി സുരേഷ്‌ ഗോപി

അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനും കത്തുകൾ അയച്ചിരുന്നു എന്നും സുരേഷ്‌ ഗോപി പറഞ്ഞു.

SURESH GOPI ASK STUDENTS SEND EMAIL CHANGE JEE EXAM ON EASTER SURESH GOPI FACE BOOK POST SURESH GOPI ABOUT JEE EXAM
Copy Of Letter And Suresh Gopi
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 27, 2026 at 7:19 PM IST

സ്‌റ്റർ ദിനമായ ഏപ്രിൽ 5 ന് ജെഇഇ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് തീയതി മാറ്റുന്നതിനായി ഉടനടി ഇ മെയിൽ അയക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. തൻ്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്‌റ്റിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ കർദിനാൾ ബസേലിയോസ് ക്ലിമ്മീസ് ബാവ നൽകിയ നിവേദനം പരിഗണിച്ച്, അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനും കത്തുകൾ അയച്ചിരുന്നു എന്നും ഫേയ്‌സ്‌ബുക്കിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പരീക്ഷാ തീയതിയിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ jeemain.query@nta.ac.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മാർച്ച് 28.

വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ തന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈസ്‌റ്റർ ദിനത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് തീയതി മാറ്റുന്നതിനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി സുരേഷ്ഗോപി പറഞ്ഞു.

ഫെയ്‌സ്‌ബുക്ക്‌ പോസ്‌റ്റിൻ്റെ പൂർണ രൂപം

"വരുന്ന ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ 10 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജെഇഇ (മെയ്‌ൻ) 2026 രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷകൾ ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള വിശുദ്ധ വാരത്തിലെ ഈസ്‌റ്റർ ഞായർ (ഏപ്രിൽ 5) ദിനത്തില്‍ ഉൾപ്പെട്ടത് വിദ്യാർഥികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

​ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ കർദിനാൾ ബസേലിയോസ് ക്ലിമ്മീസ് ബാവ നൽകിയ നിവേദനം പരിഗണിച്ച്, അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. നരേന്ദ്ര മോദിജിക്കും, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ജിക്കും കത്തുകൾ അയച്ചിരുന്നു.

​വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ജി അൽപ്പം മുൻപ് എന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും, ഈസ്‌റ്റർ ദിനമായ ഏപ്രിൽ 5 ന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീയതി മാറ്റുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

​വിദ്യാർഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക:

ഏപ്രിൽ 5 ലെ പരീക്ഷാ തീയതിയിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ jeemain.query@nta.ac.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അടിയന്തരമായി അയക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: മാർച്ച് 28, 2026.

​വിദ്യാർഥികളുടെയും വിശ്വാസസമൂഹത്തിൻ്റെയും ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ തയ്യാറായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിനും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു", എന്നാണ് സുരേഷ്‌ ഗോപി ഫേയ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്.

Also Read: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് : പ്രചാരണ വാഹന അനുമതികൾ നൽകുന്നത് സുവിധാ പോർട്ടൽ വഴിയെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ

