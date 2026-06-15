'കാശുള്ളവർ ഇളവ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കൂ, പദ്ധതി മുന്നേറട്ടെ'; 'പ്രിയദര്ശിനി'യെ പിന്തുണച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി
യാത്രാ ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്വമേധയാ ആനുകൂല്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഈ സംരംഭം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു
By PTI
Published : June 15, 2026 at 4:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സൗജന്യ ബസ് യാത്രാ പദ്ധതിയെ പിന്തുണച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. യാത്രാചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്വമേധയാ ആനുകൂല്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഈ സംരംഭം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യാത്രാ ചെലവ് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സ്ത്രീകൾ ടിക്കറ്റ് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിനോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിചേർത്തു.
സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളെ എൽപിജി സബ്സിഡി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'ഗിവ് ഇറ്റ് അപ്പ്' കാമ്പെയ്നുമായി സമാനമായ സ്വമേധയാ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മനോഭാവം പുതുതായി ആരംഭിച്ച സംരംഭത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സാമ്പത്തികമായി സുരക്ഷിതരായ സ്ത്രീകൾ ഇളവ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ പിന്തുണ നൽകാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ (കെഎസ്ആർടിസി) സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത്തരമൊരു നടപടി സഹായകമാകുമെന്നും പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിരിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
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ഇത് വളരെ നല്ല പദ്ധതിയാണ് ഇത്. ഈ പദ്ധതി രാജ്യത്ത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിനകം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയനുസരിച്ചാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. സാമ്പത്തിക ഭദ്രത മെച്ചപ്പെടുന്നതോടെ കൂടി ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി വര്ധിപ്പിക്കാന് കഴിയുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.
'ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പുരുഷന്മാരെക്കാള് സ്ത്രീകള് പുറത്തിറങ്ങുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് വലിയ സഹായകമാകും. ഈ പദ്ധതി ദീര്ഘകാലം തുടരാന് സാധിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രാര്ഥിക്കുന്നു. ട്രാന്സ്പോര്ട്ടിനെക്കാള് ധനകാര്യത്തില് വിരുത് ഉള്ളയാളാണ് മന്ത്രി സി പി ജോണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സി പി ജോണിനും ചേര്ന്ന് ഇതിനെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കരുത്തുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി.
രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട സുരേഷ് ഗോപി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനായി എല്ലാ പങ്കാളികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്കും ട്രേഡ് യൂണിയൻ പരിഗണനകൾക്കും അതീതമായി പൊതുസേവന വിതരണം ഉയരണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം വിമർശനത്തിൻ്റെയും തിരുത്തൽ ഇടപെടലുകളുടെയും ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
സാധാരണ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർമാർക്കും സൗജന്യ യാത്ര നൽകുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ 'പ്രിയദർശിനി' പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ച ദിവസത്തിലാണ് ബിജെപി നേതാവിൻ്റെ പരാമർശം.
ബിജെപി കേരള ഘടകം പദ്ധതിയെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തുവരുകയും സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കളഞ്ഞെന്ന് ആരോപിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാക്കുകൾ പ്രസക്തമാകുന്നത്
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