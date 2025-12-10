ലാമയുടെ തിരോധാനം: 'മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് ഓർമ വേണം'; വീണ്ടും രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി ഹൈക്കോടതി
മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് അനുസരിച്ച് അധികൃതർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു
Published : December 10, 2025 at 7:36 PM IST
എറണാകുളം: ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ സൂരജ് ലാമയുടെ തിരോധാനത്തിൽ പൊലീസിനും വിമാനത്താവള അധികൃതർക്കും വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വീണ്ടും രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി ഒരാൾ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ 'സംരക്ഷിത കസ്റ്റഡി'യിൽ എടുക്കാൻ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് നിലവിലുണ്ടെന്ന് കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു.
ജസ്റ്റിസുമാരായ ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, എം ബി സ്നേഹലത എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയ ശേഷം സൂരജ് ലാമ പലയിടത്തായി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ പൊലീസും എയർപോർട്ട് അധികൃതരും മറുപടി പറയണമെന്ന് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട് അനുസരിച്ച് അധികൃതർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
വിദേശത്ത് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പൗരന്മാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന അധികൃതർ, നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കാറില്ലെന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചു.
"വിദേശത്ത് ജയിൽ കഴിയുന്ന പൗരന്മാരെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും. എന്നാൽ നാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിലയില്ലാതാകും," കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തിരോധാനത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങൾ
കുവൈറ്റ് വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ ഓർമ നഷ്ടപ്പെട്ട സൂരജ് ലാമയെ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമാനത്താവള അധികൃതർക്ക് സംഭവിച്ച പിഴവാണ് തിരോധാനത്തിന് പ്രധാന കാരണം. ബെംഗളൂരുവിന് പകരം അധികൃതർ കൊച്ചിയിലേക്കാണ് വിമാനത്തിൽ കയറ്റി വിട്ടത്. ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഓർമക്കുറവും കാരണം വിമാനത്താവളത്തിലെ അറിയിപ്പുകളോ നിർദേശങ്ങളോ പൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരിക്കില്ല. ഒക്ടോബർ അഞ്ചിന് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ (സിയാൽ) ഇറങ്ങിയ ശേഷം ബസിൽ കയറിയ ലാമ വഴിതെറ്റിയാണ് കളമശ്ശേരി മേഖലയിൽ എത്തപ്പെട്ടതും തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും.
തുടർന്ന് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് മിനിറ്റുകൾക്കകം കാണാതാവുകയായിരുന്നു.
പിതാവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മകൻ സന്ദൻ ലാമ നൽകിയ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. ആലുവ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലും പിന്നീട് തൃക്കാക്കരയ്ക്കു സമീപവും ഒക്ടോബർ 15ന് കളമശ്ശേരിക്ക് സമീപവും പിതാവിനെ കണ്ടതായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ അവകാശപ്പെട്ടെന്ന് മകൻ സന്ദൻ ലാമ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം എച്ച്എംടി ഭാഗത്ത് കണ്ടെത്തിയ മൃതശരീരം സൂരജ് ലാമയുടേതാണെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഡിഎൻഎ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് വരാനുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഡിജിപിയും മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതരും സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ കോടതി പരിശോധിക്കാനായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് സംവാദത്തിന് ക്ഷണിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്; സ്ഥലവും സമയവും മുഖ്യന് തീരുമാനിക്കാം