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ഒരു പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ കണ്ണീരിന് ഒടുവിൽ പരമോന്നത കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ; കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ സമരത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക നീക്കം!

ഒരു കുടുംബത്തിന് നേരെ നടക്കുന്ന ദയനീയമായ നീതിനിഷേധത്തിനെതിരെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ജോസ് കുര്യൻ നൽകിയ ഹർജി പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയായി സ്വീകരിച്ച് പരമോന്നത കോടതി തുടർനടപടികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അത് വയനാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെതന്നെ വലിയ സമരപോരാട്ടമാകുന്നു..

land dispute Supreme Court Kanjirathinal Family protest Wayanad Land Dispute case
ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 5:28 PM IST

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വയനാട്: നിയമവും ഭരണകൂടവും കൈയൊഴിഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാവലാളായ സുപ്രീം കോടതി തുണയാകുന്നു. 2015-ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ വയനാട് കളക്‌ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബം ആരംഭിച്ച അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം ഇന്ന് ഒരു ജനതയുടെ പോരാട്ട പ്രതീകമാണ്. തങ്ങളുടെ 12 ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിഭൂമി വനംവകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തതിനെതിരെയുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പബ്ലിക് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ സെൽ ഇടപെടുന്നത് ഈ സമര ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ അധ്യായമാണ്.

കുടുംബത്തിന് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വയനാട്ടിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ജോസ് കുര്യൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പ്രത്യേക കേസായി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ പബ്ലിക് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ സെൽ തുടർനടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. 2025 ജൂലൈയിലാണ് ഈ ഹർജി പ്രത്യേക കേസായി സുപ്രീം കോടതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ തങ്ങളുടെ 12 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമി വനംവകുപ്പ് അന്യായമായി പിടിച്ചെടുത്തതിനെതിരെ 2015 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതലാണ് വയനാട് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം ആരംഭിച്ചത്.

ജോസ് കുര്യൻ പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

സ്വന്തം ഭൂമിയുടെ അവകാശത്തിനായി നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികം നീണ്ട കഠിനമായ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ കർഷകൻ കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ ജോർജ്, ഒടുവിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രതികൂല വിധിയുണ്ടായതോടെ മാനസികമായി തകരുകയും സ്വന്തം കൃഷിയിടം നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖത്തിൽ 2012 ഡിസംബറിൽ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ വച്ച് മരണപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.

land dispute Supreme Court Kanjirathinal Family protest Wayanad Land Dispute case
കത്ത് (ETV Bharat)

ജോർജിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ട്രീസയുടെ ഭർത്താവായ കെ.കെ. ജെയിംസാണ് നിലവിൽ ഈ അതിജീവന പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സമരപ്പന്തലിൽ തുടരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമരപ്പന്തൽ സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്, ഈ വിഷയം നിലവിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ അജണ്ടയിലുണ്ടെന്നും അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും സമരരംഗത്തുള്ള ജെയിംസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

land dispute Supreme Court Kanjirathinal Family protest Wayanad Land Dispute case
സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് (ETV Bharat)
കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബത്തിന് നേരെയുണ്ടായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും നീതിനിഷേധവും വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി പി.ഐ.എൽ ബ്രാഞ്ച് കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഹായ അതോറിറ്റിയുടെ (കെൽസ) സഹായം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. വനംവകുപ്പ് ഈ കുടുംബത്തെ കുടിയിറക്കി ഭൂമി നിയമവിരുദ്ധമായി കൈയേറിയെന്ന ആരോപണവും, തുടർന്ന് നീതിക്കായി കോടതികളെ സമീപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തെ തടഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് കെൽസ നിലവിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത്.
land dispute Supreme Court Kanjirathinal Family protest Wayanad Land Dispute case
കത്ത് (ETV Bharat)

"കഴിഞ്ഞ 22 വര്‍ഷമായി ഇതിൻ്റെ പിന്നില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുമായി പോയിരുന്നു. ഒടുവില്‍ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കി. 19 രേഖകളും മാധ്യ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വയനാട്ടിലെ ഡിഎല്‍എസ്എയുടെ ചാര്‍ജുള്ള ജഡ്‌ജി ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയും രേഖകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും അത്‌ സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിനുപിന്നാലെ ജഡ്‌ജി കെല്‍സക്ക് അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുകയും സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടുകയും ചെയ്‌തു. ഇനി അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ" മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ജോസ് കുര്യൻ പ്രതികരിച്ചു.

land dispute Supreme Court Kanjirathinal Family protest Wayanad Land Dispute case
കത്ത് (ETV Bharat)
സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ വയനാട് ജില്ലാ നിയമസഹായ അതോറിറ്റി ജഡ്ജി ഹർജിക്കാരൻ സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകളാണ് ഡി.എൽ.എസ്.എ വിലയിരുത്തിയത്. ഇതോടൊപ്പം ഹർജിക്കാരൻ ജോസ് കുര്യൻ, സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ ജോർജിൻ്റെ മരുമകൻ കെ. കെ. ജെയിംസ് എന്നിവരുടെ മൊഴികളും അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
land dispute Supreme Court Kanjirathinal Family protest Wayanad Land Dispute case
സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് (ETV Bharat)
ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 30-ന് എറണാകുളം ഹൈക്കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ വെച്ച് കെൽസ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് നടത്തുകയും, നടപടിക്രമങ്ങളിലെ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും നീതിനിഷേധത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായ വ്യക്തത തേടുകയും ചെയ്തു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കെൽസ തങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പി.ഐ.എൽ സെല്ലിന് സമർപ്പിക്കും. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് ഹൈക്കോടതിയിലോ സുപ്രീം കോടതിയിലോ വീണ്ടും സജീവമായി കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ സാധ്യതകളാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചുവരുന്നത്. നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ തെരുവുസമരത്തിനൊടുവിൽ പരമോന്നത കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഈ ഇടപെടലും ക്യാബിനറ്റ് തലത്തിലുള്ള ഉറപ്പും തങ്ങൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സമരരംഗത്തുള്ള കെ.കെ. ജെയിംസും കുടുംബവും.

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TAGGED:

LAND DISPUTE
SUPREME COURT
KANJIRATHINAL FAMILY PROTEST
WAYANAD LAND DISPUTE CASE
WAYANAD KANJIRATHINAL FAMILY

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