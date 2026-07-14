ഒരു പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ കണ്ണീരിന് ഒടുവിൽ പരമോന്നത കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ; കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ സമരത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക നീക്കം!
ഒരു കുടുംബത്തിന് നേരെ നടക്കുന്ന ദയനീയമായ നീതിനിഷേധത്തിനെതിരെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ജോസ് കുര്യൻ നൽകിയ ഹർജി പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയായി സ്വീകരിച്ച് പരമോന്നത കോടതി തുടർനടപടികൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അത് വയനാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെതന്നെ വലിയ സമരപോരാട്ടമാകുന്നു..
Published : July 14, 2026 at 5:28 PM IST
വയനാട്: നിയമവും ഭരണകൂടവും കൈയൊഴിഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാവലാളായ സുപ്രീം കോടതി തുണയാകുന്നു. 2015-ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ വയനാട് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ കുടുംബം ആരംഭിച്ച അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം ഇന്ന് ഒരു ജനതയുടെ പോരാട്ട പ്രതീകമാണ്. തങ്ങളുടെ 12 ഏക്കറോളം വരുന്ന കൃഷിഭൂമി വനംവകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തതിനെതിരെയുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പബ്ലിക് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ സെൽ ഇടപെടുന്നത് ഈ സമര ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ അധ്യായമാണ്.
കുടുംബത്തിന് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വയനാട്ടിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ജോസ് കുര്യൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പ്രത്യേക കേസായി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ പബ്ലിക് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ സെൽ തുടർനടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. 2025 ജൂലൈയിലാണ് ഈ ഹർജി പ്രത്യേക കേസായി സുപ്രീം കോടതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ തങ്ങളുടെ 12 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഭൂമി വനംവകുപ്പ് അന്യായമായി പിടിച്ചെടുത്തതിനെതിരെ 2015 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതലാണ് വയനാട് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം ആരംഭിച്ചത്.
സ്വന്തം ഭൂമിയുടെ അവകാശത്തിനായി നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികം നീണ്ട കഠിനമായ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ കർഷകൻ കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ ജോർജ്, ഒടുവിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് പ്രതികൂല വിധിയുണ്ടായതോടെ മാനസികമായി തകരുകയും സ്വന്തം കൃഷിയിടം നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖത്തിൽ 2012 ഡിസംബറിൽ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ വച്ച് മരണപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.
ജോർജിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ ട്രീസയുടെ ഭർത്താവായ കെ.കെ. ജെയിംസാണ് നിലവിൽ ഈ അതിജീവന പോരാട്ടത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സമരപ്പന്തലിൽ തുടരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമരപ്പന്തൽ സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്, ഈ വിഷയം നിലവിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ അജണ്ടയിലുണ്ടെന്നും അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കുമെന്നും സമരരംഗത്തുള്ള ജെയിംസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
"കഴിഞ്ഞ 22 വര്ഷമായി ഇതിൻ്റെ പിന്നില് റിപ്പോര്ട്ടുമായി പോയിരുന്നു. ഒടുവില് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കി. 19 രേഖകളും മാധ്യ റിപ്പോര്ട്ടുകളുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വയനാട്ടിലെ ഡിഎല്എസ്എയുടെ ചാര്ജുള്ള ജഡ്ജി ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയും രേഖകള് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെ ജഡ്ജി കെല്സക്ക് അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുകയും സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. ഇനി അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ" മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ജോസ് കുര്യൻ പ്രതികരിച്ചു.
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