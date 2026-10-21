സിഎംആർഎൽ- എക്സാലോജിക് കേസ്: സുപ്രീം കോടതിയിൽ പിണറായി വിജയന് ആശ്വാസം; അന്വേഷണത്തിന് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സ്റ്റേ
എഫ്ഐആർ പൂർണമായി റദ്ദാക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്ന കോടതി, എന്നാൽ അപ്പീൽ ഹർജിയിലെ നിയമപരമായ ചോദ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ തുടരന്വേഷണ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.
Published : October 21, 2026 at 12:19 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: സിഎംആർഎൽ- എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കുടുംബവും നൽകിയ ഹർജിയിൽ നിർണായക നടപടിയുമായി സുപ്രീം കോടതി.
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കേസിലെ തുടരന്വേഷണം സുപ്രീം കോടതി താൽക്കാലികമായി സ്റ്റേ ചെയ്തു. മാസപ്പടി കേസില് അന്വേഷണത്തിന് ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് ജോയ് മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ വെക്കേഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. കേസിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും സംവേദനക്ഷമതയും കണക്കിലെടുത്ത്, ദസറ അവധിക്കാലത്ത് വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി സുപ്രീംകോടതി പ്രത്യേക ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുകയും ഹർജി പട്ടികപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.
എഫ്ഐആർ നിലനിൽക്കും, അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകില്ല
എഫ്ഐആർ പൂർണമായി റദ്ദാക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്ന കോടതി, എന്നാൽ അപ്പീൽ ഹർജിയിലെ നിയമപരമായ ചോദ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ തുടരന്വേഷണ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.
എഫ്ഐആർ എന്നത് വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമല്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തോട് സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. 66(2) നോട്ടീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എഫ്ഐആറിൽ കൃത്യമായി വ്യക്തികളെ സംശയമുനയിൽ നിർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോയ് മല്യ ബാഗ്ചി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്വാഭാവിക നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും വാദം കേള്ക്കാതെയാണ് സിംഗിള് ബെഞ്ച് കേസെടുക്കാന് ഉത്തരവിട്ടതെന്നുമുള്ള ഹര്ജിക്കാരുടെ വാദങ്ങള് കോടതി നികീക്ഷിച്ചു.
സിംഗിള് ബെഞ്ചിൻ്റെ ചില നിലപാടുകളോട് യോജിക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി കോസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിലേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. എഫ്ഐആറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഡി പിന്നീട് ഇസിഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ, അതിൻ്റെ സാധുതയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
എക്സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് വഴിവിട്ട് പണം ലഭിച്ചെന്ന വിജിലൻസ് അന്വേഷണ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ ടി., മരുമകനും മുൻ മന്ത്രിയുമായ പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഒക്ടോബർ 9-നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും അപ്പീൽ തള്ളിയതോടെയാണ് പിണറായി വിജയൻ, വീണ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 82 വയസ്സുള്ള മുതിർന്ന നേതാവിന് അറസ്റ്റ് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ലൂഥ്ര വിഷയം അടിയന്തിരമായി വാദത്തിന് എടുത്തത്.
സമാന വിഷയങ്ങളിൽ കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ വിജിലൻസിന് മറ്റ് അന്വേഷണ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല.
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