'ക്ഷേത്രത്തിലെ പണം ദൈവത്തിൻ്റേത്, സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റേതല്ല': തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്ര വിഷയത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതി

ക്ഷേത്ര പണം ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുപകരം, പരമാവധി പലിശ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു.

Supreme court (ETV Bharat)
By Sumit Saxena

By Sumit Saxena

Published : December 5, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ക്ഷേത്രത്തിലെ പണം ദൈവത്തിൻ്റേതാണെന്നും സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സമ്പന്നമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും സുപ്രീം കോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 'ക്ഷേത്രത്തിലെ പണം ദേവൻ്റേതാണ്, ഈ പണം സംരക്ഷിക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ താത്‌പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഇത് ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ വരുമാന സ്രോതസാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ല,' -ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് പറഞ്ഞു. നിക്ഷേപ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ ഉടൻ തുകകൾ കൈമാറണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്‌ചിയും വ്യക്തമാക്കി.

തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്ര ദേവസ്വത്തിന് നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരികെ നൽകണമെന്ന കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശത്തിനെതിരെ കേരളത്തിലെ ചില സഹകരണ ബാങ്കുകൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിക്കെതിരെ മാനന്തവാടി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡും തിരുനെല്ലി സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്ര ദേവസ്വത്തിന് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ തിരികെ നല്‍കണമെന്ന കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേരള ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശത്തിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. കൂടാതെ "ക്ഷേത്ര പണം ബാങ്കിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കണോ?" എന്നും ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകനോട് കോടതി ചോദിച്ചു. ക്ഷേത്ര പണം ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുപകരം, പരമാവധി പലിശ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപം തിരികെ നൽകണമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിർദേശം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സഹകരണ ബാങ്കുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. നിക്ഷേപം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ബാങ്കുകൾക്ക് എതിർപ്പില്ല, എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തിരികെ നൽകാനുള്ള നിർദേശം ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ബാങ്കുകൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളെയും നിക്ഷേപങ്ങളെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് അവരുടെ തെറ്റാണെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. "ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക" എന്നും ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകൻ മറുപടി നൽകി. വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം, ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ ബെഞ്ച് വിസമ്മതിക്കുകയും ഹർജിക്കാർക്ക് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്‌തു.

