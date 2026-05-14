നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അഭിനന്ദ പ്രവാഹം; ഹൈക്കമാന്ഡിൻ്റെ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമെന്ന് ലീഗ്, പാർട്ടി തീരുമാനം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്ന് രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന്
സതീശനെ അനുകൂലിച്ച് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ. ഹൈക്കമാന്ഡിൻ്റെ തീരുമാനം ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് ലീഗ് നേതൃത്വം.
Published : May 14, 2026 at 3:17 PM IST
മലപ്പുറം/ കാസര്കോട്: കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മെയ് 4 ന് വന്നെങ്കിലും, നീണ്ട 11 ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നടന്നത്. ഏറെ ചര്ച്ചകള്ക്കൊടുവില് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഹൈക്കമാന്ഡ് കേരളത്തിൻ്റെ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി ഡി സതീശനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പിന്നാലെ സതീശനെ അനുകൂലിച്ച് നിരവധി പേര് രംഗത്തെത്തി. സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ എന്നിവര് സതീശന് അഭിനന്ദനവുമായി എത്തി.
ഹൈക്കമാന്ഡിൻ്റെ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹം: സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി ഡി സതീശനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ലീഗ് നേതൃത്വം. നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഡി സതീശന് അഭിന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നുവെന്ന് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഹൈക്കമാന്ഡിൻ്റെ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും കേരള ജനതയ്ക്കൊപ്പം ലീഗും അത് അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
മലപ്പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോടായിരുന്നു സാദിഖലി തങ്ങളുടെ പ്രതികരണം. ജനവികാരം മാനിച്ചുള്ള തീരുമാനമാണ്. ലീഗുമായി ഒന്നിലധികം തവണ ഹൈക്കമാൻഡ് ചർച്ചചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ വി ഡി സതീശന് സാധിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഉടനീളം ടീം യുഡിഎഫ് എന്നായിരുന്നു സതീശന് പറഞ്ഞത്. ടീം യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭരണമായിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടാകുകയെന്നും സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള് പറഞ്ഞു.
'എഐസിസിയാണ് അന്തിമതീരുമാനം എടുത്തത്. ഹൈക്കമാൻഡ് ജനാധിപത്യപരമായ എല്ലാകാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചു. എല്ലാ ജനാധിപത്യപ്രക്രിയകളും ചർച്ച ചെയ്തു. ഘടകകക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്നിലേറെ തവണ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. ഇന്നും ഖാർഗെ ജി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യപ്രക്രിയ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അല്പം സമയമെടുത്തു. മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല', അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നല്ല ഭരണം നടത്താൻ സതീശന് സാധിക്കും: പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത വി ഡി സതീശന് നല്ല ഭരണം നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. മുസ്ലിം ലീഗ് മന്ത്രിമാരെ ഏറെ വൈകാതെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. കോൺഗ്രസ് നേതൃയോഗത്തിന് ശേഷം അറിയിക്കുന്ന പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും. മലപ്പുറത്ത് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോടായിരുന്നു പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം.
ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭ യോഗത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ശേഷം അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജനവികാരം കാണാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല: രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ
വി ഡി സതീശനെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി. സീനിയോരിറ്റി നോക്കിയല്ല തീരുമാനം എടുക്കുക. കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം ആവശ്യമാണെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു.
രമേശ് ചെന്നിത്തല പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് എന്ന പേരിൽ പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. പാർട്ടി തീരുമാനം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം. കുറേ കടമ്പൾ കടന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം എടുത്തത്. പാർട്ടിയിൽ ഒരു വികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനവികാരം മറിച്ചായിരുന്നു. ജനവികാരം കാണാതെ പാർട്ടിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഘടകകക്ഷികളുടെയും വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമുള്ള കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ പ്രതികരണം മാതൃകാപരമാണ്. വിവാദങ്ങൾക്ക് വിടപറയണം. സാമുദായിക സംഘടനകൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാൻ അവകാശമുണ്ട്. തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പാർട്ടിയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു: കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി
വി ഡി സതീശൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ. പദവി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവർ ധാരാളമുണ്ടാകാം. അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡാണ്. തീരുമാനം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണമെന്നും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേരളത്തെ സാധ്യതകളുടെ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയട്ടെ: കാതോലിക്കാ ബാവാ
കേരളത്തിൻ്റെ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.വി.ഡി.സതീശന് ആശംസകൾ നേർന്ന് പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥാശംസകൾ നേര്ന്ന് മാത്യൂസ് തൃതീയൻ. രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതര ഭരണഘടനാമൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ചേർത്തുപിടിച്ചും മുന്നേറാൻ സർവേശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കട്ടെയെന്നും പ്രതികരണം.
"വികസനവഴിയിൽ കേരളത്തെ പുതുദിശയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശ്രീ.വി.ഡി സതീശൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലെത്തുന്നത്. 'കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റായ' കേരളത്തെ 'സാധ്യതകളുടെ സ്റ്റേറ്റ്' ആക്കി മാറ്റുക എന്ന വലിയ കടമ്പ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ട്. ഐ.ടി - ടൂറിസം രംഗത്തെ മുന്നേറ്റം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം, മദ്യ-മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ പിടിയിലമരുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ മോചനം, വിദേശത്തേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെക്കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം പുതിയ സർക്കാരിനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നുവെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജനത്തെ മറന്നുള്ള വികസനമല്ല ജനത്തെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുള്ള വികസനമാണ് നാടിനാവശ്യം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ നാടിനെയും ജനങ്ങളെയും കണ്ടും, കേട്ടും, അറിഞ്ഞും, അനുഭവിച്ചും നേടിയ അനുഭവസമ്പത്ത് ഭരണത്തിന് ദിശാബോധം നൽകട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.
വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കാണാൻ കട്ട വെയിറ്റിങ്: എംഎം മണി
നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി സതീഷന് ആശംസകള് നേര്ന്ന് എംഎം മണി. ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത നേതാവിനെ വൈകിയാണെങ്കിലും ഹൈക്കമാൻഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചുവെന്ന് എംഎം മണി പറഞ്ഞു. നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കാണാൻ കട്ട വെയിറ്റിങ് ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത നേതാവിനെ വൈകിയാണെങ്കിലും ഹൈക്കമാൻഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ വി ഡി സതീശന് ആശംസകൾ നേരുന്നു. തെരത്തെടുപ്പിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കാണാൻ കട്ട വെയിറ്റിങും" എംഎം മണി ഫേസ്ബുക്കില്ക്കുറിച്ചു.
