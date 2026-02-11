ETV Bharat / state

പ്രണയത്തിന് മധുരമേറാൻ സപ്ലൈകോയുടെ 'സ്നേഹസമ്മാനം'; വാലൻ്റൈൻസ് ദിനത്തിൽ പഞ്ചസാര 14 രൂപയ്ക്ക്

1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സബ്‌സിഡി ഇതര ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്കാണ് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര 14 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുക.

എറണാകുളം: പ്രണയദിന മധുരം പങ്കിടാന്‍ സ്പെഷ്യൽ ഓഫറുമായി സപ്ലൈകോ രംഗത്ത്. വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ ആയ ഫെബ്രുവരി 14ന് സപ്ലൈകോയില്‍ നിന്നും 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ സബ്‌സിഡി ഇതര ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര 14 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. പ്രണയദിനത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ പഞ്ചസാര ഓഫര്‍ ഫെബ്രുവരി 28 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് സപ്ലൈകോ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

നിലവില്‍ 43.50 രൂപയാണ് പൊതുവിപണിയിൽ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയുടെ വില. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന തരത്തിലാണ് സപ്ലൈകോയുടെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ സബ്‌സിഡി ഇതര ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് 14 രൂപയ്ക്ക് അരക്കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് ലഭിക്കുക. ഫെബ്രുവരി 14 ലോകമെമ്പാടും പ്രണയദിനമായാണ് ആഘോഷിച്ചു വരുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി വാലന്റൈന്‍സ് ദിനത്തെ കാണുന്നു. പ്രണയിനികള്‍ക്കും ദമ്പതികള്‍ക്കും ഇടയിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധം പ്രകടിപ്പിക്കാനായുള്ള അവസരമായതിനാലാണ് ഈ ദിവസം 'പ്രണയദിനം' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്.

ചരിത്രവും ആഘോഷങ്ങളും

മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ റോമില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ വാലൻ്റൈൻ്റെ സ്മരണാര്‍ഥമാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. യുദ്ധകാലത്ത് സൈനികര്‍ വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന ക്ലോഡിയസ് രണ്ടാമന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് പ്രണയികളെ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു എന്നതിന് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന പുരോഹിതനാണ് വാലന്റൈന്‍. പ്രണയിനികള്‍ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ നല്‍കേണ്ടി വന്ന വാലൻ്റൈൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്മരിക്കുക കൂടിയാണ് ഫെബ്രുവരി 14ന് ചെയ്യുന്നത്. കാലം മാറിയതോടെ വാലന്റൈന്‍സ് ദിനത്തിൻ്റെ ആഘോഷരീതികളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഇതൊരു വിശാലമായ ആഘോഷമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

പ്രണയിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടി പ്രണയദിനം വളര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഉള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയായി വാലന്റൈന്‍സ് ദിനത്തെ കാണുന്നവരും ഉണ്ട്. ചുവന്ന റോസാപ്പൂക്കള്‍, മിഠായികള്‍, ആശംസ കാര്‍ഡുകള്‍, സമ്മാനങ്ങള്‍ എന്നിവ കൈമാറുന്നത് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി. ഈ ദിനം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക, വിപണന സാധ്യതകളും തുറക്കുന്നുണ്ട്. റസ്റ്ററന്റുകള്‍, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്ചയില്‍ വന്‍ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഫെബ്രുവരി ഏഴ് മുതല്‍ തുടങ്ങുന്ന വാലന്റൈന്‍സ് വീക്ക് ഫെബ്രുവരി 14ന് പ്രണയദിനത്തോടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന ദിവസങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ദിനാചരണങ്ങള്‍ക്ക് വേദിയാകാറുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ സ്നേഹിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള ദിനമാണ് ഫെബ്രുവരി 14. സ്നേഹം എന്നത് കേവലം വാക്കുകളില്‍ ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ലെന്നും അത് പരസ്പരമുള്ള കരുതലും ബഹുമാനവുമാണെന്നും ഈ ദിനം ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതിനെതിരെ സാംസ്കാരികമായ വിയോജിപ്പുകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യര്‍ക്കിടയിലെ ബന്ധങ്ങളെ ദൃഢമാക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമായി വാലൻ്റൈൻസ് ദിനം ഇന്നും നിലനില്‍ക്കുന്നു. പുതുതലമുറയിലെ കുട്ടികളാണ് പ്രണയദിനത്തെ കൂടുതല്‍ ആഘോഷമാക്കുന്നത്.

