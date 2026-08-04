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വിലക്കയറ്റം തടയാനൊരുങ്ങി സപ്ലൈകോ; മൂന്ന് മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ, സൗജന്യ കിറ്റുകളും പ്രത്യേക സമ്മാന പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു

സപ്ലൈകോ ഓണം മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് വൈകിട്ട് 4.30-ന് എറണാകുളം കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ഹെലിപ്പാഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നിര്‍വഹിക്കും

SUPPLYCO ONAM MEGA TRADE FAIRS
സപ്ലൈകോ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 6:56 PM IST

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എറണാകുളം: ഓണക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകാനും വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്താനുമായി വിപുലമായ പദ്ധതികളുമായി സപ്ലൈകോ. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ, പ്രത്യേക ഓണക്കിറ്റുകൾ, നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ സമ്മാനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നല്‍കും.

സപ്ലൈകോ ഓണം മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് വൈകിട്ട് 4.30-ന് എറണാകുളം കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ഹെലിപ്പാഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നിര്‍വഹിക്കും.

പ്രധാന 3 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയർ

പതിവിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ എറണാകുളം (കലൂർ സ്റ്റേഡിയം ഹെലിപാഡ് ഗ്രൗണ്ട്), തിരുവനന്തപുരം (പുത്തരിക്കണ്ടം നായനാർ പാർക്ക്), കോഴിക്കോട് (ബീച്ച്) എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.


4000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള സപ്ലൈകോ സ്റ്റാളിന് പുറമേ മിൽമ, പച്ചക്കറി, തുണിത്തരങ്ങൾ, ഫുട്‌വെയർ, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്റ്റാളുകളും ഉണ്ടാകും. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഫെയറിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രത്യേക ഫുഡ് കോർട്ടും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഗസ്റ്റ് 25 വരെ നീളുന്ന മേള ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 9 വരെ പ്രവർത്തിക്കും. മറ്റു 11 ജില്ലകളിൽ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 14 മുതൽ 25 വരെ ജില്ലാ ഫെയറുകളും നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 21 മുതൽ 25 വരെ നിയോജകമണ്ഡല ഫെയറുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. മിൽമ, ഹോർട്ടികോർപ് എന്നിവയുടെ സേവനം എല്ലാ ഫെയറുകളിലും ലഭ്യമായിരിക്കും.

അരി, മുളക്, വെളിച്ചെണ്ണ, പയറുവർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവശ്യസാധനങ്ങൾ സപ്ലൈകോ വില്പനശാലകളിലും മേളകളിലും ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ വി. എം അറിയിച്ചു.

ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം എഎഡബ്ല്യു കാർഡുടമകൾക്ക് സൗജന്യ കിറ്റ്

സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന എഎഡബ്ല്യു കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സപ്ലൈകോ സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. പഞ്ചസാര, വെളിച്ചെണ്ണ, തുവരപ്പരിപ്പ്, വൻപയർ, കടല തുടങ്ങി 837.25 രൂപ വിലവരുന്ന 16 ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റാണ് തുണിസഞ്ചിയിൽ നൽകുന്നത്.

പ്രത്യേക ഓണക്കിറ്റുകളും ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകളും

എല്ലാത്തരം ഉപഭോക്താക്കൾക്കുമായി ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവോടെ നാല് പ്രത്യേക കിറ്റുകൾ സപ്ലൈകോ പുറത്തിറക്കുന്നു.

1. അത്തം ഓണസമ്മാന കിറ്റ്: 21 ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയ, 1280 രൂപ വിലയുള്ള ഈ കിറ്റ് 1000 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും
2. ഉത്രാടം കിറ്റ്: 25 ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റ് 380 രൂപ കുറവിൽ 1500 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്.
3. തിരുവോണം പ്രീമിയം കിറ്റ്: 540 രൂപ വിലക്കുറവിൽ 2000 രൂപയ്ക്ക് രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.
4. ശബരി സിഗ്നേച്ചർ കിറ്റ്: പുട്ടുപൊടി, സേമിയ, പായസക്കൂട്ട് തുടങ്ങിയ 9 ശബരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കിറ്റ് 75 രൂപയിലധികം കിഴിവിൽ 299 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

കൂടാതെ, സമ്മാനമായി നൽകാന്‍ 500, 1000 രൂപ മൂല്യമുള്ള ഓണം ഗിഫ്റ്റ് കാർഡുകളും സപ്ലൈകോ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബോണസ് കൂപ്പണും ബമ്പർ സമ്മാനങ്ങളും

100 രൂപയുടെ ബോണസ് കൂപ്പൺ: 1500 രൂപയുടെ സബ്‌സിഡിയിതര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 100 രൂപയുടെ ബോണസ് കൂപ്പൺ ലഭിക്കും. ഇത് സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ഒക്ടോബർ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 1000 രൂപയ്ക്കോ അതിനു മുകളിലോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ മാറ്റിയെടുക്കാം.
സമ്മാന പദ്ധതി: 1000 രൂപയുടെ ഓരോ പർച്ചേസിനും ഒരു സമ്മാന കൂപ്പൺ നൽകും.

ഒന്നാം സമ്മാനം: ഹീറോ മാവെറിക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ.

രണ്ടാം സമ്മാനം: രണ്ട് പേർക്ക് അര പവൻ സ്വർണ നാണയം വീതം.

മൂന്നാം സമ്മാനം: മൂന്ന് വാഷിങ് മെഷീനുകൾ.

ഇതോടൊപ്പം ജില്ലാതലത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും ഓരോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങളും നൽകും.
എഴുപതോളം പ്രമുഖ എഫ്എംസിജി കമ്പനികളുടെ 350-ലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സപ്ലൈകോയുടെ സ്വന്തം ശബരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഓണക്കാലത്ത് വൻ വിലക്കുറവും പ്രത്യേക കോമ്പോ ഓഫറുകളും ലഭ്യമായിരിക്കും.

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