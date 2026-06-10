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ബ്രസീലിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അർജന്‍റീനയ്ക്ക് പായസം മിക്‌സ്; പെനാൽറ്റി ഗോളിന് ഓഫറില്ല! ലോകകപ്പ് ആവേശവുമായി സപ്ലൈകോ

ലോകകപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന പ്രമുഖരായ 11 ടീമുകളെ സപ്ലൈകോയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ 11 'ശബരി' ബ്രാൻഡ് ഉത്പ്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ‘സപ്ലൈകോ സോക്കർ ഇലവൻ’ ഓഫർ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

SUPPLYCO SOCCER ELEVEN SUPPLYCO FOOTBALL WORLD CUP SABARI BRAND PRODUCTS
Supplyco (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 10, 2026 at 5:01 PM IST

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എറണാകുളം: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആവേശം ഇനി അടുക്കളയിലേക്കും സപ്ലൈകോ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു. ഫിഫ ലോകകപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾക്കുമായി സപ്ലൈകോ തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു പ്രത്യേക ഓഫർ പദ്ധതിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ‘സപ്ലൈകോ സോക്കർ ഇലവൻ’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുവിപണിയിൽ വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജൂൺ 15 മുതൽ ഈ ഓഫറുകൾ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും.

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ലോകകപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന പ്രമുഖരായ 11 ടീമുകളെ സപ്ലൈകോയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ 11 'ശബരി' ബ്രാൻഡ് ഉത്പ്പന്നങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം എന്നത്, കളിക്കളത്തിൽ ടീമുകൾ നേടുന്ന ഓരോ ഗോളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലാഭമായി മാറും എന്നതാണ്. ലോകകപ്പിലെ ഓരോ മത്സരത്തിലും ഒരു പ്രത്യേക ടീം നേടുന്ന ഗോളുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായ ശതമാനമായിരിക്കും ആ ടീമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശബരി ഉത്പ്പ‌ന്നത്തിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിലക്കിഴിവ്.

ലോകകപ്പിലെ ഒരു മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ എതിരാളികൾക്കെതിരെ 3 ഗോളുകൾ അടിച്ചാൽ, ബ്രസീലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 'ശബരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി'ക്ക് തൊട്ടടുത്ത മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ 3 ശതമാനം അധിക വിലക്കിഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കു. എന്നാൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെ നേടുന്ന ഗോളുകൾ ഈ ഓഫറിനായി പരിഗണിക്കുകയില്ലെന്ന് സപ്ലൈകോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ടീമുകളും അവയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ശബരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും

ബ്രസീൽ – ശബരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി
അർജന്റീന– ശബരി പായസം മിക്‌സ്
പോർച്ചുഗൽ – ശബരി മുളകുപൊടി
ജർമ്മനി – ശബരി അപ്പംപൊടി
സ്പെയിൻ – ശബരി പുട്ടുപൊടി
നെതർലാൻഡ് – ശബരി സാമ്പാർപ്പൊടി
ഫ്രാൻസ്– ശബരി ഗോൾഡ് ടീ
ബെൽജിയം – ശബരി സൂപ്പർ ഫൈൻ ഡസ്റ്റ് ടീ
മൊറോക്കോ – ശബരി ഹോട്ടൽ ബ്ലെൻഡ് ടീ
ഇംഗ്ലണ്ട്– ശബരി ഉപ്പ്
ക്രൊയേഷ്യ – ശബരി വെളിച്ചെണ്ണ

ഓഫറുകളുടെ നിബന്ധനകൾ

ഓരോ ടീമിൻ്റേയും ഗോൾ നേട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിലക്കിഴിവ് നിരക്ക് ആ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ മാത്രമായിരിക്കും പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുക. അടുത്ത മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ മത്സരത്തിലെ ഗോൾ നിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഫർ നിരക്കുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കും. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം ലോകകപ്പ് ടൂർണമെൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താകുകയാണെങ്കിൽ ആ ടീമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശബരി ഉത്പ്പന്നത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഓഫറും അതോടെ അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും.

മെഗാ ഓഫർ: ഈ പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം 11 ടീമുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം ഇത്തവണ ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ജേതാക്കളായ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശബരി ഉത്പ്പന്നത്തിന് മെഗാ ഓഫറിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക അധിക വിലക്കുറവ് നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ്. സപ്ലൈകോ വിൽപനശാലകളിൽ നിലവിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊതുവായ വിലക്കുറവുകൾക്ക് പുറമേയാണ് ഈ പ്രത്യേക ലോകകപ്പ് ബോണസ് ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കുക എന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.

ലോകകപ്പിൻ്റെ ആവേശത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി പ്രത്യേകിച്ച് അടുക്കള ബഡ്‌ജറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ അപൂർവ്വ ഓഫർ പദ്ധതി ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കും ഒപ്പം സപ്ലൈകോ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ആവേശകരവും ലാഭകരവുമായ അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന് സപ്ലൈകോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ജൂൺ 15 മുതൽ കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള സപ്ലൈകോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ ഈ സോക്കർ ഫെസ്റ്റിന് തുടക്കമാകും.

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