വിയോഗത്തിലും അഭിമാനമായി മാറിയ കുഞ്ഞുമാലാഖ; ആലിൻ ഷെറിന് ആദരവുമായി സപ്ലൈകോ

ആലിൻ്റെ സ്‌മരണാർത്ഥം സപ്ലൈകോ ഈ വർഷം പുറത്തിറക്കുന്ന പുതിയ നോട്ടുബുക്കുകൾ 'ആലിൻ'എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമത്തിലാണ് വിപണിയിലെത്താൻ പോകുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 3:48 PM IST

എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവ ദാതാവ് ആലിൻ ഷെറിന് ആദരവുമായി സപ്ലൈകോ. വിയോഗത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ കുഞ്ഞുമാലാഖ ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാമിനെയാണ് സപ്ലൈകോ ആദരിക്കുന്നത്. ആലിൻ്റെ സ്‌മരണാർത്ഥം സപ്ലൈകോ ഈ വർഷം പുറത്തിറക്കുന്ന പുതിയ നോട്ടുബുക്കുകൾ 'ആലിൻ'എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമത്തിലാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്.

ഈ മാതൃകാപരമായ പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രകാശനം ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നാളെ നിർവഹിക്കും. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ മേയർ മിനിമോൾ വി.കെ. അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ വെച്ച്, സ്വന്തം കുഞ്ഞിൻ്റെ വിയോഗത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ പകരാൻ മാതൃകാപരമായ തീരുമാനമെടുത്ത ആലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ അരുൺ എബ്രഹാമിനെയും ഷെറിൻ ആൻ ജോണിനെയും സപ്ലൈകോ ആദരിക്കും.

ചടങ്ങിൽ ടി.ജെ. വിനോദ് എംഎൽഎ, ഹൈബി ഈഡൻ എംപി, സപ്ലൈകോ മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ ജയകൃഷ്‌ണൻ വിഎം, ജനറൽ മാനേജർ എം. യു. ബിജു തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. നോട്ടുബുക്കുകളുടെ മനോഹരമായ കവർ ഡിസൈനിങ് പൂർത്തിയാക്കിയ തേവര സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിക്കും.

അവയവദാന ബോധവത്കരണത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പ്

സപ്ലൈകോയുടെ ഈ പുതിയ സംരംഭം കേവലമൊരു നോട്ടുബുക്ക് വിതരണത്തിനപ്പുറം വലിയൊരു സാമൂഹിക സന്ദേശമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്. കുട്ടികളിലെ അവയവദാനം എന്ന അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതും എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് പൊതുജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഈ പദ്ധതിക്ക് സാധിക്കും.

വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും കുട്ടികളിലേക്കും എത്തുന്ന ഈ നോട്ടുബുക്കുകൾ, പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അവയവദാനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും മാനവികതയെക്കുറിച്ചും വലിയൊരു പാഠപുസ്‌തകമായി മാറും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. വരും തലമുറയ്ക്ക് എന്നും പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിൽ ആലിൻ്റെ ഓർമ്മകളെ സപ്ലൈകോ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുനിർത്തുകയാണ് ഈ ബ്രാൻഡിങ്ങിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്.

ജീവൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന് വിടപറഞ്ഞ കുഞ്ഞുമാലാഖ

കേവലം 10 മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ആലിൻ ഷെറിൻ കേരളക്കരയെ ഒന്നാകെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി വിടപറഞ്ഞത്. 2026 ഫെബ്രുവരി 5-ന് എം.സി. റോഡിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ പള്ളം-ബോർമ ജംഗ്ഷന് സമീപമുണ്ടായ അതിദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് കുഞ്ഞിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുന്നത്. തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ അമൃത ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ, ഫെബ്രുവരി 13-ന് കുഞ്ഞിന് മസ്‌തിഷ്‌ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

താങ്ങാനാകാത്ത വിയോഗ ദുഃഖത്തിലും, തങ്ങളുടെ മകളിലൂടെ മറ്റ് പലരിലും ജീവൻ തുടിക്കട്ടെ എന്ന ഉദാത്തമായ തീരുമാനമാണ് മാതാപിതാക്കൾ കൈക്കൊണ്ടത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ അരുണും ഷെറിനും സധൈര്യം മുന്നോട്ട് വന്നതോടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അവയവദാതാവായി ആലിൻ മാറിയത്. ആലിൻ്റെ കരൾ, വൃക്കകൾ, ഹൃദയവാൽവ്, നേത്രപടലങ്ങൾ എന്നിവയാണ് വിജയകരമായി ദാനം ചെയ്‌തത്. ഈ അവയവങ്ങളിലൂടെ അഞ്ച് ജീവനുകളിലാണ് ആലിൻ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്.

