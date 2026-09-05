'ഞങ്ങളൊരു ലിസ്റ്റ് തരും അവരെ അക്കമേഡേറ്റ് ചെയ്യണം';സപ്ലൈകോയില് ഇഷ്ടക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റാന് ശ്രമം, കോണ്ഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ഫോണ് സംഭാഷണം പുറത്ത്
അതേസമയം പമ്പ് നഷ്ടത്തിലാക്കിയവരാണ് നിലവിലെ ജീവനക്കാരെന്നും അവരെ മാറ്റണമെന്നാണ് താന് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നുമായിരുന്നു എംസി സെബാസ്റ്റ്യന്റെ പ്രതികരണം.
Published : September 5, 2026 at 8:33 PM IST
വയനാട്: സപ്ലൈകോ പമ്പില് ഇഷ്ടക്കാരെ നിയമിക്കാന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് മേല് സമ്മര്ദം. കേരള കോണ്ഗ്രസ് ജേക്കബ് വര്ക്കിങ് ചെയര്മാനും പനമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ എംസി സെബാസ്റ്റ്യനെതിരെയാണ് ആരോപണം. നിലവിലെ ജീവനക്കാരെ മാറ്റി പകരം നിയമനത്തിന് സപ്ലൈകോയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിര്ബന്ധിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവന്നതോടെ വിവാദം ആളിക്കത്തുകയാണ്.
സെബാസ്റ്റ്യന്റെ ഔദ്യോഗിക ലെറ്റര്പാഡില് ജോലി നൽകേണ്ടവരുടെ പട്ടികയും കൈമാറിയിരുന്നു. പമ്പിൻ്റെ മേനേജരുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദ രേഖയാണ് പുറത്ത് വന്നത്. അതേസമയം പമ്പ് നഷ്ടത്തിലാക്കിയവരാണ് നിലവിലെ ജീവനക്കാരെന്നും അവരെ മാറ്റണമെന്നാണ് താന് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നുമായിരുന്നു എംസി സെബാസ്റ്റ്യന്റെ പ്രതികരണം.
പ്രതികരിച്ച് സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
നിലവില് ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ പിരിച്ചുവിടാന് നീക്കമുണ്ടായാല് ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇജെ ബാബു. വയനാട്ടിലെ മാവേലി സ്റ്റോറുകളിലും സിവിൽ സപ്ലൈസ് പെട്രോൾ പമ്പിലും വർഷങ്ങളായി തുച്ഛമായ വേതനത്തിന് ജോലി ചെയ്ത് വരുന്ന താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട പുതിയ ആളുകളെ നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭരണകക്ഷി നേതാക്കൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണവും നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ മാറ്റി തങ്ങളുടെ ആളുകളെ നിയമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയ കത്തും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കണമെന്ന് ഇജെ ബാബു ആവശ്യപ്പെട്ടു. വയനാട്ടിലെ മാവേലി സ്റ്റോറുകളിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരുന്ന താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാർ ഇവരുടെ പേരിൽ പ്രോവിഡണ്ട് ഫണ്ടും ഇഎസ്ഐ ഫണ്ടും അടക്കുന്നുണ്ട്.
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യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ നോട്ടിസ് പോലും നൽകാതെ ഇവരെ പിരിച്ചുവിട്ടു തങ്ങളുടെ ആളുകളെ വയ്ക്കണമെന്നാണ് ഭരണകക്ഷി നേതാക്കൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭരണകക്ഷി നേതാവ് നൽകിയ ലിസ്റ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഫോൺ സന്ദേശവും ഇതോടൊപ്പം നൽകുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഇടപെടണം. നിലവിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെ ഭരണകക്ഷി നേതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോട്ടിസുകൾ നൽകാതെ താത്ക്കാലിക ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ടെന്നും ഇജെ ബാബു ആരോപിച്ചു.
ഈ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ അനീതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം പാർട്ടിയും എഐടിയുസിയും നടത്തും. ഭരണകക്ഷി നേതാവിൻ്റെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ചും ജോലി കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ശുപാർശ കത്തിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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