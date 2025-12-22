ETV Bharat / state

നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള്‍ക്ക് 50% വിലക്കുറവ്; ക്രിസ്‌മസ്‌ കളറാക്കാൻ വമ്പൻ ഓഫറുകളുമായി സപ്ലൈകോ

280 ലധികം ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം ഇളവുകളും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള്‍ക്ക് 5 മുതല്‍ 50 ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവും.

Supplyco Graphics (@Supplyco Facebook)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമായി സപ്ലൈകോയിൽ ക്രിസ്‌മസ്-പുതുവത്സര ഫെയറുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് (2025 ഡിസംബർ 22) മുതൽ 2026 ജനുവരി 1 വരെയാണ് വിലക്കുറവും പ്രത്യേക ഓഫറുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന സംസ്ഥാനതല ഉദ്‌ഘാടനത്തിനു ശേഷമാണ് വമ്പൻ ഓഫറുകള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുത്തരിക്കണ്ടം നായനാര്‍ പാര്‍ക്കില്‍ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു.

ആറ് ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഫെയറുകൾ നടക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനം, കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനം പത്തനംതിട്ട റോസ് മൗണ്ട് ഓഡിറ്റോറിയം, കോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനം, എറണാകുളം മറൈൻഡ്രൈവ്, തൃശൂർ തേക്കിൻകാട് മൈതാനം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേക ഫെയറുകള്‍ സജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ താലൂക്കുകളിലും സപ്ലൈകോയുടെ ഒരു പ്രധാന വില്‌പനശാല ക്രിസ്‌മസ് ഫെയറായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡുകൾക്കും ഇത്തവണ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. 280 ലധികം ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം ഇളവുകളും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള്‍ക്ക് 5 മുതല്‍ 50 ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവുമുണ്ടാകും.

Supplyco Graphics (@Supplyco Facebook)

സപ്ലൈകോ വിൽപനശാലകളിൽ മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങളോടൊപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയ്‌ക്കും വില കറവ് ലഭിക്കും. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളിലൊന്നായ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില കുറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആശ്വാസകരവും ലാഭവും ഉണ്ടാക്കും. നിലവിൽ ലിറ്ററിന് 319 രൂപ സബ്‌സിഡി നിരക്കിൽ നൽകുന്ന ശബരി വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില ലിറ്ററിന് 10 രൂപ കുറച്ച് 309 രൂപയാക്കി.

നിലവിൽ കാർഡൊന്നിന് ഒരു ലിറ്റർ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഡിസംബർ, ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വീതം വെളിച്ചെണ്ണ ലഭ്യമാക്കും. ഇതിനു പുറമെ സബ്‌സിഡിയിതര ശബരി വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില 20 രൂപ കുറച്ച് 329 രൂപയാക്കി. ജനുവരി മാസത്തിലും 2 ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ഈ വിലയ്‌ക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകും.

Supplyco Graphics (@Supplyco Facebook)

മറ്റ് ഇനങ്ങളായ ഉഴുന്ന്, കടല, വൻപയർ, തുവരപ്പരിപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് കിലോയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് രൂപ വരെ വിലകൾ കുറച്ചു. ജനുവരി മാസത്തെ സബ്‌സിഡി സാധനങ്ങൾ എല്ലാ കാർഡുടമകൾക്കും സപ്ലൈകോ വിൽപനശാലകളിൽ നിന്നും മുൻകൂറായി വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

സപ്ലൈകോ നിലവിൽ നല്‍കിവരുന്ന 20 കിലോഗ്രാം അരി 25 രൂപയ്ക്ക് ഫെയറുകളിലും ലഭ്യമാകും. 500 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സബ്‌സിഡി ഇതര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു കിലോ ശബരി ഉപ്പ് ഒരു രൂപയ്ക്ക് നൽകും. ക്രിസ്‌മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സാൻ്റ ഓഫറായി 12 ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ പ്രത്യേകകിറ്റുണ്ട്.

പ്രത്യേക കൂപ്പണുകളും കിറ്റും

കേക്ക്, പഞ്ചസാര, തേയില, പായസം മിക്സ്, ശബരി അപ്പം പൊടി, മസാലകള്‍ എന്നിവ അടങ്ങിയ 667 രൂപയുടെ 12 ഇന കിറ്റ് 500 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ക്രിസ്‌മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേക കൂപ്പണുകളും സപ്ലൈകോ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

Supplyco Graphics (@Supplyco Facebook)

സപ്ലൈകോയുടെ പെട്രോള്‍പമ്പുകളിലും ഓഫറുകളുണ്ട്. 250 രൂപയ്ക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന ഇരുചക്രവാഹനങ്ങള്‍ക്കും ഓട്ടോറിക്ഷകള്‍ക്കും 1000 രൂപയ്ക്കുമുകളില്‍ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന മറ്റു വാഹനങ്ങള്‍ക്കും കൂപ്പണുകള്‍ നല്‍കും. 1000 രൂപയ്ക്ക് സബ്‌സിഡി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ പ്രത്യേക കൂപ്പണ്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ 50 രൂപ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കും.

