1970 മുതൽ കൈവശം, 1996ൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവും; എന്നിട്ടും പട്ടയഭൂമിക്ക് മേൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ അവകാശവാദമെന്ന് പരാതി, നിയമപോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി സണ്ണി
ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിലെ സർവേ നമ്പർ 147ൽ ഉൾപ്പെട്ട 94 സെൻ്റ് ഭൂമിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് വീണ്ടും വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. പട്ടയഭൂമിയിൽ വനംവകുപ്പ് അനാവശ്യ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കുടിയിറക്കാൻ നീക്കം നടത്തുകയാണെന്ന് സണ്ണി...
Published : November 11, 2026 at 2:06 PM IST
ഇടുക്കി: അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി കൈവശംവച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമി, നിയമപരമായി ലഭിച്ച പട്ടയം, കൃത്യമായി അടച്ചുവരുന്ന ഭൂനികുതി, ഭൂമിയുടെ അവകാശം സംബന്ധിച്ച് 1996ൽ ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് അനുകൂല ഉത്തരവും. എന്നിട്ടും സ്വന്തം ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്ന പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചിന്നക്കനാലിലെ ഭൂവുടമ രാജകുമാരി വട്ടക്കുന്നേൽ സണ്ണി.
പട്ടയഭൂമിയിൽ വനംവകുപ്പ് അനാവശ്യ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കുടിയിറക്കാൻ നീക്കം നടത്തുകയാണെന്നാണ് സണ്ണിയുടെ ആരോപണം. ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിലെ സർവേ നമ്പർ 147ൽ ഉൾപ്പെട്ട 94 സെൻ്റ് ഭൂമിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് വീണ്ടും വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് സണ്ണി.
1970 മുതൽ കൈവശം; 1996ൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുകൂല ഉത്തരവ്
ചിന്നക്കനാൽ വില്ലേജിലെ സർവേ നമ്പർ 147ൽ ഉൾപ്പെട്ട 94 സെൻ്റ് ഭൂമിയാണ് തർക്കവിഷയം. 1970 മുതൽ ഈ ഭൂമി കൈവശംവച്ച് കൃഷി ചെയ്തുവരുന്നതാണെന്നും നിയമപരമായി ലഭിച്ച പട്ടയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായി ഭൂനികുതി അടയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും സണ്ണി പറയുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള കൈവശാവകാശത്തിനും കൈവശമുള്ള രേഖകൾക്കും പുറമെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കെ ഭൂമിയുടെ അവകാശം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് സണ്ണിയുടെ നിലപാട്.
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1996ൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി തടസവാദം ഉന്നയിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് സണ്ണി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തുടർന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റ് വകുപ്പുകൾക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും സണ്ണിക്ക് ഭൂനികുതി അടയ്ക്കാമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടതായാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി പോലും ഈ ഭൂമി തങ്ങളുടേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നും സണ്ണി പറയുന്നു.
വനംവകുപ്പിൻ്റെ അവകാശവാദം; സമീപത്തെ ഭൂമിയിലും തർക്കം
എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ഭൂമിയാണെന്ന തരത്തിൽ വനംവകുപ്പ് തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്നാണ് ഭൂവുടമയുടെ ആരോപണം. തൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 94 സെൻ്റ് ഭൂമിക്ക് പുറമെ കൂട്ടുടമസ്ഥതയിലുള്ള സമീപത്തെ മറ്റൊരു 94 സെൻ്റ് ഭൂമിയിലും വനംവകുപ്പ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതായും സണ്ണി ആരോപിക്കുന്നു.
അതേസമയം, ഭൂമി കൈയേറ്റമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ റവന്യൂ അധികൃതർ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനകളിലൂടെ തള്ളിയതാണെന്നാണ് സണ്ണിയുടെ വാദം. റവന്യൂ വകുപ്പ് നൽകിയ സർവേ സ്കെഡ്യൂൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നും ഭൂമിയുടെ യഥാർഥ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കെ.എസ്.ഇ.ബിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനായാൽ ഭൂമി വിട്ടുനൽകാനും തയ്യാറാണെന്ന നിലപാടും സണ്ണി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കുടിയിറക്കൽ നീക്കത്തിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടത്തിന് സണ്ണി
പട്ടയഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടൽ അതിരുകടക്കുകയാണെന്നാണ് സണ്ണിയുടെ മറ്റൊരു ആരോപണം. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കൈവശംവച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിൽനിന്ന് കുടിയിറക്കാനുള്ള നീക്കം അനുവദിക്കില്ലെന്നും നിയമപരമായ വഴികളിലൂടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വനംവകുപ്പിൻ്റെ അവകാശവാദം, റവന്യൂ രേഖകൾ, മുൻകാല ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് എന്നിവയെല്ലാം ഇനി നിർണായകമാകും. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് സണ്ണിയുടെ തീരുമാനം. ചിന്നക്കനാലിൽ വീണ്ടും സജീവമാകുന്ന പട്ടയഭൂമി വിവാദത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ വിശദീകരണവും തുടർനടപടികളുമാണ് ഇനി നിർണായകമാകുക. പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള കൈവശാവകാശവും നിലവിലുള്ള രേഖകളും മുൻകാല കോടതി ഉത്തരവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമപോരാട്ടത്തിന് സണ്ണി ഒരുങ്ങുന്നത്.
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