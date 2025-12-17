Kerala Local Body Elections2025

'കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെ, കപ്പിത്താൻ സിപിഎം നേതാക്കൾ'; ശബരിമല വിഷയത്തിലും സ്ഫോടനത്തിലും വിമർശനവുമായി സണ്ണി ജോസഫ്

പിണറായിയിലെ സ്ഫോടനം അക്രമം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണെന്നും ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ആരോപിച്ചു.

KANNUR BOMB BLAST POLITICS SUNNY JOSEPH CRITICIZES PINARAYI CPM WORKER INJURED IN BLAST KERALA POLITICAL VIOLENCE NEWS
സണ്ണി ജോസഫ് (ETV Bharat)
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പഞ്ചായത്തില്‍പ്പോലും കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്നേറ്റമുണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് വ്യാപകമായ അക്രമങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. പിണറായിയില്‍ വേങ്ങാട് പൊയ്‌നടയില്‍ ജയിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഷീനയുടെയും ബന്ധുവിൻ്റെയും അക്ഷയകേന്ദ്രം പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ ആക്രമിച്ചു. ഈ അക്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ബോംബ് നിർമാണം നടക്കുന്നത്. അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോംബ് സ്‌ഫോടനത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കണമെന്നും ക്രിമിനല്‍ സംഘങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടില്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കണ്ണൂരില്‍ സമാധാനം തകരുന്നതില്‍ ഹൈക്കോടതി വരെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

പിണറായിയില്‍ ബോംബ് പൊട്ടി കൈപ്പത്തി നഷ്ടപ്പെട്ട സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കാപ്പ കേസിലെ പ്രതിയാണെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാട്ടില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന്‍ തയാറായിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫിസ് പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച കേസിലെ പ്രതിയായ ഇയാള്‍ നിരവധി അക്രമ കേസുകളില്‍ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പി ജയരാജൻ്റെ മകൻ ബോംബ് നിർമിക്കുമ്പോൾ കൈയിലിരുന്ന് പൊട്ടിയ സംഭവമുണ്ടായി. അന്ന് വിഷുവിന് പടക്കം കെട്ടിയതാണെന്നായിരുന്നു സിപിഎം വാദം. കലുങ്കിനടിയിലിരുന്നാണോ വിഷുപ്പടക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

മുൻകാല സംഭവങ്ങൾ

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ബോംബ് നിർമാണത്തിനിടയിൽ മരിച്ച നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചെറ്റക്കണ്ടിയിൽ രണ്ട് സിപിഎം പ്രവർത്തകർ മരിച്ചപ്പോൾ അവർ പാർട്ടിക്കാരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സിപിഎം ഒഴിഞ്ഞുമാറി. എന്നാൽ പിന്നീട് അവരെ രക്തസാക്ഷികളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം നിർമിച്ചു. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ നിർവഹിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. കുടിയാന്മലയിൽ സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ബോംബ് നിർമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായി രണ്ടു പേർ മരിക്കുകയും പലർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ ഇവരെ രക്തസാക്ഷികളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പാർട്ടിയുടെ സഹായം നൽകി.

കതിരൂർ പുല്ലിയോട് രണ്ടു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മട്ടന്നൂർ കോളാരി, പാനൂരിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നടുവനാട് ബോംബ് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ പോയ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സതീശൻ പാച്ചേനിയെ സിപിഎം തടയുകയുണ്ടായി. സിപിഎം ബോംബ് നിർമാണം സംബന്ധിച്ച് താൻ രണ്ട് തവണ നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

നിരപരാധികൾക്കും പരിക്ക്

തലശേരിയിലെ ഒരു വീട്ടുവളപ്പിൽ തേങ്ങയാണെന്ന് കരുതി എടുത്ത സാധനം പൊട്ടി ഒരാൾ മരിച്ചു. ചാവശേരിയിൽ അസം സ്വദേശികളായ ഉപ്പയും മക്കളും ആക്രി സാധനം പെറുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പയും രണ്ടു മക്കളിൽ ഒരാളും മരിച്ചു. മൂത്ത മകൻ ഇവരുടെ മൃതദേഹവുമായാണ് അസമിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. പാനൂരിൽ അമാവാസി എന്ന പൂർണചന്ദ്രൻ സ്റ്റീൽ പാത്രമെന്ന് കരുതിയെടുത്ത ആക്രി പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് കൈക്കും കണ്ണിനും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്. ബോംബിൻ്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയായ അസ്‌ന കുട്ടി പഠിച്ച് ഡോക്ടറായ കാര്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

ശബരിമല വിഷയം

ശബരിമലയിൽ കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെയെന്ന് താനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞ് കപ്പലിൻ്റെ കപ്പിത്താൻ തന്നെ സിപിഎം നേതാക്കളാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചതിൽ പരാതിയില്ലാത്ത സിപിഎമ്മിന് അതെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ പാട്ടിലാണ് പരാതി. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിപിഎം അവകാശവാദം പൊള്ളയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

