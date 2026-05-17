സൗമ്യനും ജനകീയനും; കെപിസിസിയുടെ താക്കോൽ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മന്ത്രി പദവിയിലേക്ക്
പേരാവൂരിന്റെ സ്വന്തം എംഎല്എ. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചത് നാല് തവണ. ആദ്യമായി മന്ത്രിക്കസേരയിലേക്ക് സണ്ണി ജോസഫ്...
Published : May 17, 2026 at 5:25 PM IST
വാക്കിലും നോക്കിലും സൗമ്യതയുടെ പര്യായം ആണ് സണ്ണി ജോസഫ്. വടക്കേകുന്നേൽ ജോസഫ്, റോസക്കുട്ടി ദമ്പതികളുടെ മൂത്തമകനായി തൊടുപുഴയിലാണ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ ജനനം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഉളിക്കൽ, എടൂർ, കിളിയന്തറ സ്കൂളുകളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ചു. തൊടുപുഴ ന്യൂമാൻ കോളജിൽ ഡിഗ്രി പഠനം. ശേഷം കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളജിൽ നിന്ന് നിയമബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. കെഎസ്യു എന്ന വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് സണ്ണി ജോസഫ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോള് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം എത്തിനില്ക്കുന്നത് റവന്യൂ മന്ത്രി എന്ന പദവിയില്
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ അംഗം, കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധി, കോഴിക്കോട് ലോ കോളജിൽ വിദ്യാർഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പഞ്ചായത്ത് തല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളില് പ്രവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ആയി. പിന്നീട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായും കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായും യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ നിയമസഭയിലെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.
പേരാവൂരിന്റെ സ്വന്തം എംഎല്എ, വിജയിച്ചത് നാല് തവണ
കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള പ്രഥമ മത്സരത്തിൽ 2011ൽ പേരാവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായിരുന്ന കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറെ 3,440 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സണ്ണി ജോസഫ് ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തുന്നത്. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ 2016 ബിനോയ് കുര്യനെ 7,989 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തി വീണ്ടും പേരാവൂരിന്റെ എംഎല്എ ആയി. 2021ൽ വീണ്ടും ബിനോയ് കുര്യനെ 3,172 വോട്ടിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സണ്ണി ജോസഫ് നിയമസഭയിൽ എത്തിയത്. ഇത്തവണ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറെ 14,453 വോട്ടിനു പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സണ്ണി ജോസഫ് നാലാമതും പേരാവൂരിന്റെ എംഎല്എ ആയത്.
സഹകാരിയും നിയമ വിദഗ്ധനും
ഉളിക്കൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്, തലശ്ശേരി താലൂക്ക് കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്, കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആദ്ദേഹം മട്ടന്നൂർ, തലശ്ശേരി, കണ്ണൂർ കോടതികളിൽ അഭിഭാഷകനായും ജോലി ചെയ്തു. മട്ടന്നൂർ ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡണ്ടായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരിട്ടി താലൂക്ക് രൂപീകരണ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായി മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകാലം പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം എംഎൽഎ പദവിയിൽ ഇരുന്ന് മലയോര താലൂക്ക് എന്ന ചിരകാല സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും നേതൃത്വം നൽകി. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ താലൂക്കുകൾ വിഭജിച്ച് 12 താലൂക്കുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലും മികച്ച രീതിയിലാണ് സണ്ണി ജോസഫ് പ്രയത്നിച്ചത്.
'ആനമതിൽ' പോലെ മണ്ഡലത്തിൽ കർഷകർക്കൊപ്പം
വിദ്യാർഥി കാലം തൊട്ട് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കായിക രംഗങ്ങളിൽ സജീവം ആയിരുന്നു സണ്ണി ജോസഫ്. മലയോര മേഖലകളിലെ കർഷക സമരങ്ങളിലും കർഷകർക്കൊപ്പം സജീവമായി നിന്നു. കാട്ടാന ആക്രമണം തുടർക്കഥയായ മണ്ഡലത്തിൽ കർഷകർക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നതിലും ആദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. വന്യമൃഗ ശല്യത്തിനെതിരെ നിയമസഭയിൽ നിരന്തരമായി വിഷയാവതരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സണ്ണി ജോസഫ്. ആറളം പുനരധിവാസ മേഖലകളിൽ കാട്ടാന ശല്യം നേരിടാൻ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ആനമതിൽ വേഗത്തിൽ ആവാൻ എംഎൽഎ എന്ന നിലയിൽ സണ്ണി ജോസഫ് നടത്തിയത് മികച്ച പ്രവർത്തനമായിരുന്നു.