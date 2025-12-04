'ഉചിതമായ സമയത്ത് വേണ്ട നടപടിയെടുക്കും'; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ്
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ കേസില് പ്രതികരണവുമായി സണ്ണി ജോസഫ്. ആരോപണങ്ങള് വന്നപ്പോള് തന്നെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഉചിതമായ സമയത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ്.
Published : December 4, 2025 at 12:07 PM IST
ഇടുക്കി: പാലക്കാട് എംഎല്എ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഉചിതമായ സമയത്ത് വേണ്ട നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ്. ആരോപണം ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഇടുക്കിയില് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
രാഹുലിനെതിരെ ആരോപണമുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ലഭിച്ച പരാതി ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. ഉറങ്ങുന്നവരെ വിളിച്ച് ഉണർത്താമെന്നും എന്നാൽ ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചാൽ പോലും ഉണർത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഇതെല്ലാം ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെ മാതൃകയല്ല എൻ്റെ മാതൃകയെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
രാഹുലിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ കേസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തങ്ങൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസ് വന്നപ്പോൾ അത് പൊലീസിന് കൈമാറി. അടുത്ത നടപടി മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ആലോചിച്ച് ഹൈക്കമാന്ഡ് അനുമതിയോട് കൂടി മാത്രമേ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കളവ് കേസിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിൻ്റെ സമീപനമല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റേത്. ശബരിമലയിൽ കൊള്ള നടത്തി റിമാന്ഡിൽ കഴിയുന്ന മുൻ പ്രസിഡൻ്റിനെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സിപിഎം. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം സത്യം പുറംലോകത്തെ അറിയിക്കും. വേറെ നേതാക്കന്മാരും പെട്ടുപോവുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സിപിഎം നേതാക്കൾക്കെതിരെയും ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പി ശശി എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിൻമാറിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് എതിരെയുള്ള പരാതി എന്തായിരുന്നു.
ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എറണാകുളം ജില്ല സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറിയത്. ആ പരാതി എന്തായി. പരാതിക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്. പരാതിക്കാരൻ ചാക്കോയെ പുറത്താക്കി. കണ്ണൂരിലും പരാതിക്കാരനെ പുറത്താക്കി. മുകേഷിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും കേസ് ഉണ്ടെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ അധികം പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ഇടുക്കി ജില്ല യുഡിഎഫിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിക്കുകയും നല്ല ഭരണം കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
