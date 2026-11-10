ജിഎൻഎ വഴി തത്ക്കാലം വൈദ്യുതി വാങ്ങില്ല; വൈദ്യുതി വേണ്ടെന്ന തീരുമാനം അറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്
മുഖ്യമന്ത്രിയും കെഎസ്ഇബി ചെയര്മാന് എന് പ്രശാന്തും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയും അറിഞ്ഞത് വാര്ത്തകളില് നിന്നാണെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.
By PTI
Published : November 10, 2026 at 5:51 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ജിഎന്എ വഴി തത്കാലം വൈദ്യുതി വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനം അറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. വൈദ്യുതി വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളില് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ മന്ത്രി അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.
"വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി, പവര് സെക്രട്ടറിയുമായും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോര്ഡ് (കെഎസ്ഇബി) ചെയര്മാനുമായും സംസാരിച്ച വിവരം വാര്ത്തയിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിമാര്ക്ക് മുകളിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് വകുപ്പിലും ആവശ്യാനുസരണം ഇടപെടാം. എന്നാല് അന്തിമ തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയാണെന്നും ഞാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി പലതവണ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും" സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതുപോലെ ജിഎന്എ (GNA) എന്ന സ്വകാര്യ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചതായി വാര്ത്തകള് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. ഹിമാചല് പ്രദേശ് സര്ക്കാര് നല്കിയ വൈദ്യുതി മൂലമാണ് ഒക്ടോബര് മാസത്തില് സംസ്ഥാനത്തിന് പിടിച്ചുനില്ക്കാന് സാധിച്ചതെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അതേസമയം 2026 നവംബര് മുതല് 2027 മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് ഹിമാചല് പ്രദേശില് നിന്ന് വൈദ്യുതി ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കില് അത് കേരളത്തിന് ഗുണകരമാകുമായിരുന്നു.
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ജനറല് നെറ്റ്വര്ക്ക് ആക്സസ് വഴി വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ വിവിധ കോണുകളില് നിന്ന് വ്യാപക വിമര്ശനങ്ങള് ഉയരുന്നതിനിടയിലാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ഈ പുതിയ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജിഎന്എ വൈദ്യുതി കരാറിലെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചും അതുമൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപക്ഷം ഗൗരവമായ ചോദ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് സര്ക്കാര് നിലപാട് മാറ്റാന് നിര്ബന്ധിതരായതെന്ന് പിണറായി വിജയന് പ്രസ്താവനയില് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉയര്ന്ന നിരക്കില് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി "കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"സാധാരണയായി പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി, കെഎസ്ഇബിയെയും (KSEB) ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിയെയും തഴഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജിഎന്എ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങാന് തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ പേരില് ജനങ്ങളുടെ മേല് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത അടിച്ചേല്പ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നത്," എന്ന് പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. വൈദ്യുതി മന്ത്രിയെപ്പോലും കാര്യങ്ങള് അറിയിക്കാതെ ഇരുട്ടില് നിര്ത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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