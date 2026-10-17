ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരായ പരാമർശം; മാപ്പു പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സണ്ണി ജോസഫിന് വക്കീൽ നോട്ടിസ്
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ മാർച്ചിനിടെയായിരുന്നു വിവാദ എക്സ് പോസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
Published : October 17, 2026 at 3:10 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവെച്ച വിവാദ പോസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിന് സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ നോട്ടിസ് അയച്ചു. ബാർ അസോസിയേഷൻ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി മനീഷ് ദുബൈയാണ് നോട്ടിസ് അയച്ചത്. ഏഴ് ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് നോട്ടിസിൽ പറയുന്നു. മറുപടിയും പരസ്യമാപ്പുമാണ് നോട്ടിസിലെ ആവശ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ പോസ്റ്റുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് എഐസിസി, കെപിസിസി നേതൃത്വങ്ങളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ മാർച്ചിനിടെയായിരുന്നു വിവാദ എക്സ് പോസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വിവാദമായതിനെത്തുടർന്ന് പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കളെ കാണാൻ നിയമ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനാൽ സാധിക്കില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചതിലുള്ള രോഷമായിരുന്നു കുറിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്. 'സൂര്യകാന്ത് രാജിവയ്ക്കൂ, പകരം ആളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്താം' എന്നതടക്കമുള്ളതായിരുന്നു കുറിപ്പ്. സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദിയായ വ്യക്തിയെ ചുമതലയിൽനിന്ന് നീക്കിയതായി കെപിസിസി അറിയിച്ചിരുന്നു.
കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടിയാലോചനയോ ഇല്ലാതെയാണ് പോസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നും സംഭവത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു പോസ്റ്റ് വന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫും അറിയിച്ചിരുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ വന്ന വിവാദ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ഡിജിറ്റിൽ മീഡിയ സെല്ലിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ കെപിസിസി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെല്ലിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നിലവിൽ ആരുമില്ല. ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് ഹൈബി ഈഡൻ ഏപ്രിലിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. കെപിസിസിയുടെ എക്സ് അക്കൗണ്ട്, മറ്റ് പിസിസികളെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ പാർട്ടി പ്രചാരണ ട്വീറ്റുകൾ വരുന്നയിടമെന്ന് നേതാക്കൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു.
സൂപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെയുള്ള വിമർശനവും രാജി ആവശ്യപ്പെടലും കെപിസിസിയെ വലിയ രീതിയിലാണ് പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത്. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ സെല്ലിൽ മുൻകാല കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരായിരുന്ന ചിലർ സ്വയം ചുമതല ഏറ്റെടുത്താണ് ട്വീറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ പറയുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന എഴുത്തുകൾ മുൻകൂട്ടി വായിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പണം കെപിസിസി നൽകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ചിലർക്കുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് ഡിജിറ്റൽ സെല്ലിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കെപിസിസി ആലോചിക്കുന്നത്.
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