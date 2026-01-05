ETV Bharat / state

ഭരണമാറ്റം ഉറപ്പ്; തദ്ദേശ ഫലം നൽകുന്നത് വ്യക്തമായ സൂചനയെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്

വോട്ടർ പട്ടികയിലെയും വാർഡ് വിഭജനത്തിലെയും അശാസ്ത്രീയതയ്ക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്.

സണ്ണി ജോസഫ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 5, 2026 at 4:14 PM IST

വയനാട്: കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫ്. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതിനാലാണ് പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും യുഡിഎഫിന് മികച്ച വിജയം നേടാനായതെന്ന് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തി.

സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമാണ് അലയടിക്കുന്നത്. വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ, കാർഷിക മേഖലയിലെ തകർച്ച, തീരദേശത്തെ പ്രതിസന്ധി എന്നിവയ്ക്കെതിരെ സർക്കാർ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ വിജയം വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് പാർട്ടി. ഭരണമാറ്റം വേണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ താത്പര്യം ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് സജ്ജമാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും അഴിമതി ഭരണവുമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലെ കൊള്ളയിൽ സിപിഎം നേതാക്കൾ പ്രതികളാക്കപ്പെട്ടതും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചാവിഷയമായി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവിധി കേവലം ഒരു താത്കാലിക പ്രതികരണമല്ലെന്നും മറിച്ച് ജനങ്ങൾ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രകടമായ തെളിവാണെന്നും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ആശങ്ക

രാജ്യത്തൊട്ടാകെ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും മല്ലികാർജുന ഖാർഗെയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും നേതൃത്വം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേരളത്തിലും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് അർഹരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ വോട്ടവകാശം എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ മുഴുവൻ പൗരന്മാർക്കും വോട്ടവകാശം ഉറപ്പാക്കണമെന്നതാണ് പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം. അതേസമയം മരിച്ചവരെയും സ്ഥലം മാറിപ്പോയവരെയും ഇരട്ട വോട്ടുള്ളവരെയും പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികളും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനും ശക്തിപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ബൂത്തുകളിലും കമ്മിറ്റികൾ നിലവിൽ വരും.

വാർഡ് വിഭജനത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വാർഡ് വിഭജനത്തിൽ വലിയ അശാസ്ത്രീയത നടന്നതായി നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ച പല വാർഡുകളിലും 12,000 വോട്ടുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ, എൽഡിഎഫും ബിജെപിയും വിജയിച്ച വാർഡുകളിൽ വെറും 4,000 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകളെ അതിജീവിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർ പട്ടിക കുറ്റമറ്റതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രവർത്തകർ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചു.

