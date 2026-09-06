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കാന്തപുരത്തെ തള്ളിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്‌താവന; അതേ നിലപാടാണ് പാര്‍ട്ടിയുടേതും, പിന്തുണയുമായി സണ്ണി ജോസഫ്

സമസ്‌ത വിമര്‍ശനങ്ങളെ തള്ളി സണ്ണി ജോസഫ്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രതികരണം.

KPCC PRESIDENT SUNNY JOSEPH SUNNY JOSEPH ON KANTHAPURAM KANTHAPURAM CONTROVERSY CM ON KANTHAPURAM ISSUE
KPCC president Sunny Joseph (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2026 at 3:20 PM IST

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കണ്ണൂർ: കാന്തപുരത്തിൻ്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസ്‌തവനയെ തള്ളിയ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് പിന്തുണയുമായി കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അതേ നിലപാടാണ് പാര്‍ട്ടിയുടേതെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ സമസ്‌ത ഉന്നയിക്കുന്ന വിമര്‍ശനങ്ങളെയും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് തള്ളി. സ്ത്രീകള്‍ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരണമെന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നല്ല പരിഗണന നല്‍കുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. ജനാധിപത്യ മതേതര പാര്‍ട്ടി എന്ന നിലയില്‍ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സമസ്‌ത മുഖപത്രം ഇന്ന് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.

പേരാവൂര്‍ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാര്‍ വനിതകളാണെന്നും അതാണ് കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രി ആക്കിയതും പ്രതിഭാ പാട്ടീലിനെ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കിയതും കോണ്‍ഗ്രസ് ആണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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ചിറയൻകീഴ് പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേട്

ചിറയന്‍കീഴിലെ കയ്യാങ്കളിയിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. പാര്‍ട്ടിക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് എം എം ഹസനെ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍ മേല്‍ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിഷയം ഗൗരവത്തോടെയാണ് പാര്‍ട്ടി കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ സംയമനത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി ഒരു ജനാധിപത്യ പാര്‍ട്ടിയാണ്. ആര്‍ക്കും ആരേയും വിമര്‍ശിക്കാം. എന്നാല്‍ അത് പാര്‍ട്ടി കമ്മിറ്റികളിലൂടെ ആണ് തന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകള്‍ ഉന്നയിക്കാറുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് വിഷയത്തില്‍ യാതൊരു പ്രശ്‌നവും നിലനില്‍ക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

താനാണ് ഇപ്പോള്‍ പ്രസിഡൻ്റ്. പാര്‍ട്ടിയുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് പുതിയ പ്രസിഡൻ്റ് വന്നാല്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ ചുമതല ഒഴിഞ്ഞു നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് സംതൃപ്‌തിയുള്ളൊരു ഓണം സമ്മാനിക്കാന്‍ സാധിച്ചു. എല്ലാ വകുപ്പുകളും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ വൈദ്യുതി വകുപ്പില്‍ മാത്രമാണെന്നുമായിരുന്നു മന്ത്രി കൂടിയായ സണ്ണി ജോസഫ്.

വൈദ്യുതി വകുപ്പ് തലവേദനയല്ലെന്നും പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് വൈദ്യുതി 4 രൂപ 29 പൈസയ്ക്ക് കിട്ടുമായിരുന്ന ദീര്‍ഘകാല കരാര്‍ ഒഴിവാക്കിയതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിമര്‍ശനവും സണ്ണി ജോസഫ് ഉന്നയിച്ചു.

'കുരുടൻ ആനയെ തൊട്ടതുപോലെ'

സമസ്‌ത മുഖപത്രമായ 'സുപ്രഭാതം' എഡിറ്റോറിയലിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് നടത്തിയത്. കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ വിമർശനത്തോടുള്ള കടുത്ത വിയോജിപ്പാണ് മുഖപത്രത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ എഴുതിയ എഡിറ്റോറിയലിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ സമസ്‌ത മുഖപത്രം ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മുസ്‌ലിം പിന്തുണയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന പ്രതിച്ഛായ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് കാന്തപുരത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രസ്‌താവനയെന്ന് ലേഖനം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. കാന്തപുരത്തിനെതിരെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് 'കുരുടൻ ആനയെ തൊട്ടതുപോലെ' മാത്രമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മുഖപത്രം, മുൻകാലങ്ങളിൽ സതീശൻ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തെ ശക്തമായി എതിർത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് സതീശനെന്നും, എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലനാകുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും എഡിറ്റോറിയൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

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KPCC PRESIDENT SUNNY JOSEPH
SUNNY JOSEPH ON KANTHAPURAM
KANTHAPURAM CONTROVERSY
CM ON KANTHAPURAM ISSUE
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