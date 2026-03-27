'യുഡിഎഫ് കിഫ്ബിക്ക് എതിരല്ല, എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ സുതാര്യതയില്ലായ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യും': സണ്ണി ജോസഫ്
സംസ്ഥാനത്ത് സിപിഎം-ബിജെപി രഹസ്യധാരണയെന്ന് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ. കെ.കെ ശൈലജയെ പേരാവൂരിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കണം.
Published : March 27, 2026 at 7:47 AM IST
ഇ എം രഞ്ജിത്ത് ബാബു
കണ്ണൂർ: കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കിഫ്ബി വഴിയുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യക്തമായ രഹസ്യ ധാരണയുണ്ടെന്നും വരുംദിവസങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും കെപിസിസി അധ്യക്ഷനും പേരാവൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുമായ സണ്ണി ജോസഫ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖം.
കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ഫണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കിഫ്ബി വഴി നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ തനത് നേട്ടമായാണ് ഇടതുമുന്നണി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. യുഡിഎഫ് കിഫ്ബിക്കെതിരാണെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരള വികസനം സാധ്യമാക്കാൻ എൽഡിഎഫല്ലാതെ മറ്റാരുണ്ട് എന്നുമാണ് എൽഡിഎഫിൻ്റെ ചോദ്യം. എന്താണ് ഇതിനോടുള്ള പ്രതികരണം?
ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കിഫ്ബിക്കെതിരല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഇടതുമുന്നണി ആരോപണം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിലപ്പോവില്ല. കിഫ്ബി ഇടതുമുന്നണിയുടെ മാത്രം ആശയമല്ല. കേരള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ബജറ്റിലാണ് ഈ പദ്ധതി ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കിഫ്ബി വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കേരളത്തിൻ്റെ കടമല്ല എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ വാദത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. മസാല ബോണ്ടിലൂടെ വലിയ പലിശ നൽകിയാണ് സർക്കാർ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് തുക വികസനത്തിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിയ കടബാധ്യതയായി കാണണം.
കിഫ്ബി വഴി ചെലവഴിക്കുന്ന തുക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന സർക്കാർ വാദത്തെയും യുഡിഎഫ് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. സർക്കാരാണ് ഈ വായ്പകൾക്ക് ഗ്യാരൻ്റി നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ കടമായി കണക്കാക്കണം. സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വലിയ കടക്കെണിയിലാണ് ഉള്ളത്. അവകാശപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുക കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ചോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കപ്പെടണം.
സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചറാണ് പേരാവൂരിൽ താങ്കളുടെ എതിരാളി. എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ മത്സരത്തെ?
പേരാവൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തവണ വളരെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ ഒട്ടും കുറച്ചുകാണുന്നില്ല. 2011ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റുമുട്ടിയതാണ്. അന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ എനിക്കായിരുന്നു വിജയം. ഇത്തവണ വീണ്ടും വിജയിക്കാൻ കഴിയും.
കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. മുൻ മന്ത്രിയായ കെ.കെ ശൈലജയെ പേരാവൂരിലേക്ക് മാറ്റിയത് തന്നെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അവരെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇത്രയും കടുംകൈ പ്രയോഗിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയെപ്പറ്റി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സഹതാപമുണ്ടാവും.
യുഡിഎഫിൻ്റെ പുതുയുഗ യാത്രയുടെ സമാപന വേദിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആരോപണമാണ് സിപിഎം-ബിജെപി ഡീൽ. അത്തരമൊരു ഡീൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ്?
സംസ്ഥാനത്ത് സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ രഹസ്യ ഡീൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബിജെപിയെ സിപിഎം സഹായിക്കുന്ന നിരവധി മണ്ഡലങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇതിന് പകരമായി ദുർബലരായ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി ബിജെപി തിരിച്ച് സിപിഎമ്മിനെയും സഹായിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് എവിടൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീൽ നടക്കുന്നതെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തും.
