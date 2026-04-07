'വോട്ട് ഹൃദയപക്ഷത്തിന്'; ഇടതുമുന്നണിക്ക് പിന്തുണയുമായി കാന്തപുരം സുന്നി വിഭാഗം

സുന്നി വിഭാഗത്തെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡീൽ വിവാദം ഒരു പരിധിവരെ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ 'മതരാഷ്ട്രവാദ' നിലപാടുകളെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ് സംഘടന.

Kanthapuram A P Aboobakkar Musliyar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 7, 2026 at 5:57 PM IST

എറണാകുളം: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസല്യാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുന്നി വിഭാഗം. പരസ്യമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന പതിവ് ശൈലി തുടരുമ്പോഴും, തങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ 'ഹൃദയപക്ഷത്തിനാണെന്ന്' പ്രമുഖ സുന്നി നേതാവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ബിജെപിക്ക് വിജയസാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ തക്കവണ്ണം സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്ക് സംഘടന കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ

യുഡിഎഫ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി പുലർത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാത്തതാണ് കാന്തപുരം വിഭാഗത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുനിന്ന സുന്നി വോട്ടുകൾ ഇത്തവണ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസും ലീഗും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ 'മതരാഷ്ട്രവാദ' നിലപാടുകളെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടും, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണനയും കണക്കിലെടുത്താണ് സുന്നി വിഭാഗം ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ചാഞ്ഞത്. വർഗീയ ശക്തികൾക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന വികാരമാണ് സംഘടനയ്ക്കുള്ളത്.

മലബാറിൽ നിർണായകം

കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്, സസമസ്‌ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം (എസ്‌വൈഎസ്), കേരള സ്‌റ്റിറ്റ് സുന്നി സ്‌റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ (എസ്‌എസ്‌എഫ് ) തുടങ്ങിയ കരുത്തുറ്റ സംഘടന സംവിധാനങ്ങളാണ് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് കേഡർമാരുള്ള ഈ വിഭാഗം മലബാറിലെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ജയപരാജയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ്. "മതരാഷ്ട്രവാദികളെ അംഗീകരിക്കുന്നവരെ തങ്ങളും അംഗീകരിക്കില്ല" എന്ന് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സയ്യിദ് ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയായിരുന്നു.

നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തക ശൃംഖലയായതിനാൽ, സുന്നി വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. മൂന്നാം തുടർഭരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇടതു മുന്നണിക്ക്, സുന്നി സംഘനകളുടെ പിന്തുണ നേട്ടമാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

അതേ സമയം ഇ കെ സുന്നികളിലും ഒരു വിഭാഗം ഇടതുപക്ഷ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന സൂചനകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്ന് ഇ കെ നേതാവ് ഉമർ ഫൈസി മുക്കം പരസ്യ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ലക്ഷ്യമിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച സിപിഎം-ബിജെപി ഡീൽ ആരോപണങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചില്ലെന്നാണ് സുന്നി സംഘടനകളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
